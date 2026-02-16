Resumen: Un camión cargado de cemento protagonizó un accidente en la mañana de este lunes, 16 de febrero, en la Loma de San José (Sabaneta), luego de que el vehículo no lograra superar la inclinación de la pendiente y se descolgara. El incidente, que no dejó personas heridas, provocó la caída de varios bultos de material y un derrame de aceite sobre la vía, lo que obligó a la intervención de las autoridades locales. Actualmente, el paso por el sector tradicional se encuentra restringido, por lo que se recomienda a quienes se dirigen a la vereda San José utilizar la vía nueva como ruta alterna mientras finalizan las labores de limpieza.

A un Camión se le cayó su carga de cemento en la Loma de San José en Sabaneta y cerraron la vía

La movilidad en el sur del Valle de Aburrá se vio afectada en la mañana de este lunes, 16 de febrero, tras un accidente de tránsito ocurrido en la Loma de San José. Un camión cargado con bultos de cemento protagonizó un incidente que, si bien no dejó víctimas, mantiene restringido el paso por el sector.

De acuerdo con los reportes iniciales, el conductor del vehículo intentaba subir la pronunciada pendiente cuando, al parecer por el exceso de peso y la inclinación del terreno, el camión no logró completar el ascenso. El vehículo se descolgó, colisionando contra un borde de la vía, lo que provocó la caída de gran parte de la carga de cemento sobre el asfalto.

Le puede interesar: Rescatan a estadounidense tras 20 horas de agonía en la Sierra Nevada de Santa Marta

Afectación y respuesta de autoridades

Además de los bultos esparcidos, se reportó un derrame de aceite sobre la calzada, lo que incrementó el riesgo de nuevos accidentes en la zona. Personal de tránsito y autoridades locales hicieron presencia inmediata para acordonar el área y coordinar las labores de limpieza.

Rutas alternas

Para garantizar la seguridad de los conductores y permitir las labores de remoción, se ha dispuesto lo siguiente:

Cierre total: El ascenso tradicional por la Loma de San José está inhabilitado temporalmente.

Desvío: Las personas que necesiten desplazarse hacia la vereda San José deberán utilizar la vía nueva como ruta alterna.

Se recomienda a los habitantes de Sabaneta y visitantes tomar precauciones adicionales y salir con tiempo de antelación mientras se normaliza el flujo vehicular en este punto crítico del municipio.

A un Camión se le cayó su carga de cemento en la Loma de San José en Sabaneta y cerraron la vía