Resumen: La CAR inició la formulación de un plan para estudiar los sistemas de agua subterránea de la Sabana de Bogotá, identificar sus riesgos y establecer medidas para su protección y uso sostenible. El proceso incluye estudios técnicos y la participación de comunidades, usuarios, sectores productivos y entidades de la región.

CAR inicia plan para proteger las aguas subterráneas que abastecen a Bogotá y 29 municipios

Ante los retos que enfrenta la región en materia de disponibilidad de agua, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) comenzó la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) para las cuencas alta y media del río Bogotá.

La iniciativa busca ampliar el conocimiento sobre los sistemas de agua subterránea y establecer una hoja de ruta para su planificación, protección y manejo. El área comprendida va desde el páramo de Guacheneque, donde nace el río Bogotá, hasta el sector de Alicachín, e incluye 29 municipios de Cundinamarca y el área rural de Bogotá D.C.

El proceso adquiere relevancia en el marco del Decreto 0545 del 29 de mayo de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional estableció directrices para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, reconocida como un área de interés ecológico nacional. Entre las orientaciones está el fortalecimiento de la gestión integral del agua y del ordenamiento territorial alrededor de este recurso.

¿Qué estudiará la CAR?

La formulación del PMAA contempla una caracterización integral de los sistemas acuíferos para determinar aspectos como su oferta, demanda, calidad, recarga, almacenamiento y descarga, además de las presiones, riesgos y problemáticas relacionadas con su aprovechamiento y conservación.

Uno de los componentes será la identificación de los lugares donde se produce la recarga natural de los acuíferos, con el propósito de establecer cuáles son las zonas estratégicas que requieren medidas especiales de protección.

Según lo planteado por la CAR, el estudio geológico permitirá delimitar las áreas de recarga a lo largo del territorio comprendido entre Guacheneque y Alicachín. La entidad contempla que estos puntos puedan ser declarados como áreas de conservación absoluta, en las que no se permitirían actividades de excavación.

La identificación de estas zonas contará con el apoyo de comunidades y sectores académicos, además de los estudios técnicos adelantados por los profesionales encargados del proyecto.

El conocimiento de las comunidades será parte del proceso

La formulación también contempla la participación de diferentes actores del territorio, entre ellos comunidades, usuarios del agua subterránea, sectores productivos, entidades territoriales, organizaciones sociales, instituciones académicas y ambientales.

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Sus aportes permitirán complementar la información científica y conocer los usos que actualmente tiene el agua subterránea, los lugares donde se aprovecha, las dificultades que enfrentan los usuarios y las transformaciones que ha experimentado el recurso.

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“La formulación del PMAA no se construirá únicamente desde la información técnica. El conocimiento de las comunidades, usuarios y demás actores del territorio será un insumo fundamental para comprender las dinámicas del agua subterránea y complementar la información científica. Queremos que este sea un proceso participativo, transparente y articulado con las realidades de la Sabana de Bogotá”, agregó el director Alfred Ballesteros.

El funcionario también destacó la importancia de los acuíferos para la región:

“El agua subterránea es un componente estratégico de la seguridad hídrica de la Sabana de Bogotá, por ello, este Plan apunta a consolidar el conocimiento que tenemos sobre nuestros sistemas acuíferos, identificar sus principales presiones y establecer, con soporte técnico y participación de los actores del territorio, las medidas necesarias para garantizar su protección y uso sostenible”.

Ya comenzó la revisión de la información disponible

El PMAA contempla varias etapas, que parten de la recopilación y evaluación de la información existente y avanzan hacia la caracterización de los acuíferos, la identificación de sus problemáticas y la definición de estrategias y medidas de manejo.

La fase de aprestamiento ya permitió recopilar, organizar, revisar y analizar información secundaria relacionada con aspectos geológicos y con los aprovechamientos del recurso. También se revisaron datos sobre concesiones, calidad del agua, recarga y descarga, vulnerabilidad y posibles fuentes de contaminación.

Para desarrollar las siguientes etapas, la CAR contará con un equipo interdisciplinario de profesionales especializados, encargado de integrar los componentes técnicos y sociales del proyecto.

Los resultados permitirán establecer las principales presiones y riesgos que enfrentan los sistemas acuíferos, así como las condiciones relacionadas con su oferta y demanda, calidad, contaminación, recarga y posibles escenarios de agotamiento.

Esta información servirá como base para fortalecer el seguimiento y monitoreo de las aguas subterráneas y orientar las decisiones sobre su manejo.

Con la formulación del PMAA, la CAR busca consolidar una herramienta de alcance regional que permita contar con información técnica actualizada y definir medidas encaminadas a proteger la disponibilidad, calidad y sostenibilidad de estos recursos para las generaciones actuales y futuras.