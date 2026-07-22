Abren convocatoria para aprender inteligencia artificial en Medellín

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Resumen: Medellín realizará una jornada de formación en inteligencia artificial aplicada a los negocios gracias a una alianza entre Sapiencia y Oracle University.

a inteligencia artificial continúa ganando espacio en la estrategia de formación de Medellín. La Alcaldía, a través de Sapiencia y en alianza con Oracle University, realizará este 23 de julio una jornada presencial orientada a fortalecer las habilidades de estudiantes, emprendedores y profesionales interesados en aplicar esta tecnología al mundo de los negocios.

La actividad tendrá lugar en la Ciudadela Universitaria de Occidente y hace parte de las iniciativas que buscan acercar a los ciudadanos a las competencias más demandadas por el mercado laboral.

Durante el encuentro, el gerente del Programa de Desarrollo de Habilidades para Latinoamérica de Oracle University, Francisco de la Torre, presentará las principales tendencias del sector tecnológico y compartirá herramientas enfocadas en la innovación y la transformación digital.

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La convocatoria está dirigida a beneficiarios de Sapiencia, usuarios de la plataforma Oracle MyLearn, integrantes del ecosistema de software y ciudadanos interesados en fortalecer conocimientos relacionados con inteligencia artificial, computación en la nube, análisis de datos, desarrollo de software y soluciones para optimizar procesos empresariales.

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Los interesados podrán inscribirse a través del portal oficial de Sapiencia, donde encontrarán la información sobre la jornada y los requisitos para participar.

Con esta alianza entre la alcaldía y la empresa privada, Medellín continúa impulsando estrategias para fortalecer el talento digital y facilitar la inserción laboral en sectores de alto crecimiento.

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