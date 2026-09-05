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    Responsable del homicidio de un músico en Cali fue condenado a 18 años de prisión

    El ahora sentenciado participó en el ataque con arma de fuego del que fue víctima un hombre a quien intentó hurtarle sus pertenencias

    Publicado por: SoloDuque

    juez preacuerdo carnicero
    Foto: Archivo
    Responsable del homicidio de un músico en Cali fue condenado a 18 años de prisión

    Resumen: os procedimientos de captura se cumplieron en abril pasado y estuvieron a cargo de la Policía Nacional. Los argumentos de la Fiscalía motivaron al ahora sentenciado para que aceptara su responsabilidad

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    Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 18 años de prisión a Juan Stevan Sánchez Valencia como responsable, en calidad de cómplice, del homicidio de un músico, ocurrido el pasado 17 de marzo en Cali (Valle del Cauca).

    La Fiscalía estableció que el ahora sentenciado participó en el ataque con arma de fuego del que fue víctima un hombre a quien intentó hurtarle sus pertenencias. Luego huyó en una motocicleta.

    Los procedimientos de captura se cumplieron en abril pasado y estuvieron a cargo de la Policía Nacional. Los argumentos de la Fiscalía motivaron al ahora sentenciado para que aceptara su responsabilidad frente a los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos gravados.

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    Ante esto, de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado Sánchez Valencia suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, el cual avaló el juez de conocimiento. También se determinó que la pena deberá cumplirse en un centro penitenciario.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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