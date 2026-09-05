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Resumen: os procedimientos de captura se cumplieron en abril pasado y estuvieron a cargo de la Policía Nacional. Los argumentos de la Fiscalía motivaron al ahora sentenciado para que aceptara su responsabilidad

Responsable del homicidio de un músico en Cali fue condenado a 18 años de prisión

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 18 años de prisión a Juan Stevan Sánchez Valencia como responsable, en calidad de cómplice, del homicidio de un músico, ocurrido el pasado 17 de marzo en Cali (Valle del Cauca).

La Fiscalía estableció que el ahora sentenciado participó en el ataque con arma de fuego del que fue víctima un hombre a quien intentó hurtarle sus pertenencias. Luego huyó en una motocicleta.

Los procedimientos de captura se cumplieron en abril pasado y estuvieron a cargo de la Policía Nacional. Los argumentos de la Fiscalía motivaron al ahora sentenciado para que aceptara su responsabilidad frente a los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos gravados.

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Ante esto, de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado Sánchez Valencia suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, el cual avaló el juez de conocimiento. También se determinó que la pena deberá cumplirse en un centro penitenciario.