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    Le cayeron a la banda: capturan a siete y golpean el microtráfico en Concordia, Antioquia

    Un operativo en el suroeste antioqueño dejó varias capturas y evidencia clave contra una red ilegal de microtráfico.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Le cayeron a la banda: capturan a siete y golpean el microtráfico en Concordia, Antioquia

    Resumen: Autoridades capturaron a siete personas en Concordia, Antioquia, en operativo contra el microtráfico y estructuras criminales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un nuevo golpe contra el microtráfico se registró en el suroeste antioqueño, donde las autoridades lograron la captura de siete personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada a la distribución de estupefacientes en el municipio de Concordia.

    De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se realizó en zona urbana mediante labores conjuntas entre unidades de investigación criminal, inteligencia policial, el Ejército y la Fiscalía.

    Este resultado permitió impactar directamente una red que venía operando en actividades relacionadas con el microtráfico y otros delitos asociados.

    En el procedimiento se concretaron siete capturas en total: seis mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes y una en flagrancia por porte y tráfico de drogas.

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    Las investigaciones indican que esta estructura tenía roles definidos entre sus integrantes, incluyendo funciones logísticas, coordinación y comercialización de sustancias ilícitas. Además, las autoridades señalaron que el grupo también estaría vinculado a otros hechos delictivos en la zona.

    Durante las diligencias se incautaron diferentes cantidades de drogas, entre ellas marihuana, cocaína y bazuco, así como elementos utilizados para la dosificación y distribución.

    Este resultado representa una afectación a las finanzas ilegales de la organización y busca contribuir a la reducción de delitos en el municipio. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa y fortalecer así las acciones de seguridad en el territorio.

    Le cayeron a la banda: capturan a siete y golpean el microtráfico en Concordia, Antioquia

    Foto de cortesía.

    Le cayeron a la banda: capturan a siete y golpean el microtráfico en Concordia, Antioquia

    Foto de cortesía.

    Le cayeron a la banda: capturan a siete y golpean el microtráfico en Concordia, Antioquia

    Foto de cortesía.

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