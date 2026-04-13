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    «El perdón es libertad”: El conmovedor adiós de René Higuita a su «ausente» padre

    El exfutbolista enfatizó que perdonar, “incluso cuando dolió profundo”, no es un acto que beneficie únicamente al que se va

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Redes/René Higuita
    «El perdón es libertad”: El conmovedor adiós de René Higuita a su «ausente» padre

    Resumen: Un mensaje que trasciende el fútbol y toca las fibras más íntimas de la condición humana. La leyenda del arco colombiano, René Higuita, conmovió este lunes a miles de seguidores al anunciar el fallecimiento de su padre a través de unas sentidas palabras enfocadas en la reconciliación y el cierre de heridas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El ídolo del fútbol colombiano, René Higuita, acudió a sus redes sociales este lunes para compartir una de las noticias más difíciles de su vida personal: el fallecimiento de su padre “ausente”, Juan Antonio Zapata Muñoz. Sin embargo, más allá de la tristeza propia del duelo, el exarquero de la Selección Colombia y de Atlético Nacional sorprendió al país con un profundo mensaje sobre la sanación familiar.

    En una publicación cargada de honestidad, Higuita dejó entrever que la relación con su progenitor estuvo marcada por el dolor y la distancia en el pasado, pero celebró el haber tenido la oportunidad de reencontrarse y perdonar antes del último adiós.

    Un mensaje de paz que inspira

    A través de su cuenta de X, “El Loco” compartió una reflexión que resonó profundamente entre sus seguidores, dejando una enseñanza sobre cómo afrontar las fracturas familiares:

    “Hoy despido a mi padre… no desde el rencor, sino desde la paz. Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón. Con el tiempo nos encontramos, nos miramos como hombres, no como errores. Y ahí entendí que todos fallamos, que todos somos humanos, y que el amor —aunque llegue tarde— sigue siendo amor.”

    La libertad de quien se queda

    Higuita cerró su mensaje dejando claro que su intención, al hacer pública esta reflexión, es servir de aliento para aquellas personas que atraviesan situaciones similares y creen que es imposible sanar el vínculo con sus padres.

    El exfutbolista enfatizó que perdonar, “incluso cuando dolió profundo”, no es un acto que beneficie únicamente al que se va, sino que se convierte en la verdadera “libertad para quien se queda”.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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