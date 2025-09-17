Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía de Bogotá realiza capturas en TransMilenio tras un robo violento en la estación Avenida Jiménez. Los seis detenidos tenían antecedentes de hurtos en el sistema.

A golpes intentaron robarle el celular en TransMilenio: la Policía capturó a seis delincuentes

Un operativo de la Policía de Bogotá permitió la captura en flagrancia de seis personas, en un hecho que ocurrió en las inmediaciones de la estación de TransMilenio de la Avenida Jiménez.

Estas capturas en TransMilenio se lograron gracias a que los uniformados que patrullaban el sector escucharon los gritos de auxilio de un hombre que estaba siendo agredido por un grupo de ladrones que le robaron su celular.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a seis individuos, incluida una mujer, atacando físicamente a la víctima.

Lea también: ¡Noche de Sudamericana! Once Caldas va por un cupo entre los 4 grandes del continente

Según el testimonio del afectado, minutos antes había sido despojado de su móvil mediante la modalidad de cosquilleo y, al intentar recuperarlo, fue golpeado en repetidas ocasiones.

La mujer que los acompañaba habría intentado distraerlo para facilitar la huida de sus cómplices. Los detenidos, que ya estaban vinculados a al menos cuatro robos similares en el sistema, fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto y lesiones personales.

En lo que va del año 2025, las autoridades han logrado un total de 1.610 capturas en TransMilenio por la comisión de diferentes delitos.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Como resultado de estos operativos, las autoridades han logrado recuperar 520 teléfonos móviles, lo que demuestra un compromiso continuo con la seguridad de los usuarios.

¡A responder por ladrones! Robaban celulares en la estación Av. Jiménez mediante ‘cosquilleo’. La mujer de chaqueta negra era la encargada de facilitarles la huida.@policiabogota capturó a 6 involucrados. Este año van 1.610 detenidos por hurto en el sistema masivo de Bogotá… pic.twitter.com/54oUVju6GG — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 17, 2025

Más noticias de Bogotá