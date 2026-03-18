Resumen: Capturan a seis presuntos integrantes del frente 36 en Medellín y Bello. Incautan armas y bienes por más de $1.500 millones.

Autoridades desarticulan red de apoyo del frente 36 de disidencias en Medellín y Bello

El golpe al frente 36 de las disidencias de las Farc marca un nuevo capítulo en la lucha contra estructuras criminales en el Valle de Aburrá, luego de un operativo conjunto que dejó al menos seis capturas y múltiples allanamientos en Medellín y Bello.

La acción fue liderada por la Alcaldía de Medellín, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logrando desarticular una red urbana señalada de apoyar ataques contra la infraestructura eléctrica en la región.

Según las autoridades, el golpe al frente 36 se consolidó tras una investigación de seis meses, en la que se recopilaron más de 1.600 horas de videovigilancia y se analizaron sistemas de reconocimiento de placas para rastrear movimientos sospechosos.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Luisa’, quien, de acuerdo con la investigación, aparentaba ser empresaria vinculada al sector de la estética, pero cumpliría un rol clave en las finanzas de la organización. Junto a ella, fueron detenidos otros presuntos integrantes identificados con los alias de ‘David’, ‘Monín’, ‘Panda’, ‘Santiago’ y ‘Sebas’.

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Las autoridades indicaron que los capturados serían hombres de confianza de alias “Primo Gay”, considerado uno de los cabecillas del frente 36, y estarían implicados en la coordinación de atentados, suministro de armas, activación de explosivos y apoyo logístico a estructuras armadas.

Durante los operativos se realizaron 14 allanamientos y se incautaron armas, vehículos, equipos tecnológicos y bienes avaluados en más de 1.500 millones de pesos, debilitando así la capacidad operativa de esta organización criminal.

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Además, esta estructura es señalada de participar en ataques recientes contra torres de energía en sectores como La Asomadera, en Medellín, y el barrio La Gabriela, en Bello, generando afectaciones en el servicio eléctrico.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por delitos como terrorismo, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. Las autoridades anunciaron que continuarán las operaciones para ubicar a otros integrantes y avanzar en la desarticulación total de esta red.

Gracias al trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía, el uso de tecnología de la ciudad y también a la información de la ciudadanía, se desarticuló una red de apoyo al terrorismo del Frente 36 de las disidencias de las FARC que venía operando en Medellín y el Valle… pic.twitter.com/sVw5a1vml9 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 18, 2026

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