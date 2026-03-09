Resumen: Policía reportó cinco capturas en Antioquia durante la jornada electoral por delitos como tráfico de votos, constreñimiento al sufragante y perturbación del certamen democrático.

Cinco capturados en Antioquia durante las elecciones: hubo tráfico de votos y presión a votantes

Las autoridades entregaron el balance del Plan Democracia durante la jornada electoral en el departamento, en el que se reportaron cinco capturas en elecciones en Antioquia por diferentes delitos relacionados con el proceso democrático.

Según informó la Policía Nacional, los operativos se desarrollaron en distintos municipios del departamento con el objetivo de garantizar la seguridad, la transparencia del proceso electoral y el libre ejercicio del derecho al voto.

Entre las capturas en elecciones en Antioquia, se reportó la detención de una mujer en el municipio de Anorí, señalada por el delito de tráfico de votos. Asimismo, en Rionegro fue capturado un hombre por perturbación del certamen democrático.

Por otra parte, en el municipio de Guarne las autoridades capturaron a dos ciudadanos por el delito de constreñimiento al sufragante, conducta que se configura cuando se presiona o amenaza a una persona para influir en su decisión de voto.

Lea también: Hallan motos robadas y placas falsas en patios de la Secretaría de Movilidad Medellín

Adicionalmente, en el municipio de Betania fue capturado un hombre mediante orden judicial, quien era requerido por los delitos de homicidio agravado y acceso carnal.

En materia de control al cumplimiento de las normas electorales, también se registraron acciones relacionadas con propaganda política. En San Roque, la Policía incautó material de campaña y aplicó un comparendo por incumplimiento de la normativa vigente.

De igual forma, en el corregimiento de San José del Nus, jurisdicción de ese mismo municipio, fueron incautados varios elementos de propaganda política e impusieron seis comparendos adicionales por violar las disposiciones establecidas para la jornada electoral.

Las autoridades destacaron que estas acciones hacen parte del Plan Democracia, estrategia mediante la cual la Policía Nacional despliega sus capacidades institucionales para garantizar la seguridad, la convivencia y el respeto por el proceso democrático en todo el territorio.

Más noticias de Antioquia