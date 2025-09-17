Más de 100 capturas por crímenes contra líderes sociales en Antioquia

Resumen: La Policía ha capturado a más de 100 criminales por crímenes contra líderes sociales en Antioquia, aunque un reciente informe revela que los ataques persisten.

En un balance de los últimos siete años, las autoridades en Antioquia han logrado un contundente plan contra los crímenes de líderes sociales en Antioquia y firmantes de paz, con la captura de 106 personas, 21 imputaciones de cargos y 6 abatimientos de criminales de alto perfil.

Según el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, estas acciones han impactado a estructuras criminales como las disidencias de las Farc, con 32 integrantes detenidos, y el Clan del Golfo, con 46 capturas, además de seis miembros del ELN y 49 integrantes de Grupos Delictivos Organizados.

Entre los casos más relevantes figura la detención de alias ‘Guacha’ o ‘Boquinche’ en Caucasia, un criminal de los más buscados, señalado de un homicidio en Ituango en 2022.

A pesar de los importantes avances de la fuerza pública, el reto contra estos crímenes persiste. De acuerdo con el más reciente informe de la Fundación Sumapaz, solo en el primer semestre de este año se reportaron 10 homicidios y cerca de 100 agresiones contra líderes sociales en el departamento.

El informe también indicó que en el presente año van 48 casos en los que los victimarios no han sido identificados.

