Diez capturados en megaoperativo contra el Clan del Golfo en Antioquia: caen escoltas de cabecillas

Un nuevo golpe al Clan del Golfo se registró en el Suroeste antioqueño, donde tropas del Ejército, en coordinación con la Policía Antioquia, lograron la captura en flagrancia de diez presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

La operación, ejecutada de manera simultánea en los municipios de Támesis y Andes, permitió afectar directamente el componente urbano y rural de esta organización criminal.

El primer resultado se produjo en Támesis, donde fueron arrestados siete señalados miembros del componente urbano, entre ellos alias “Sebastián”, “Úsuga”, “Luis”, “Camila” y “Yuliana”.

De acuerdo con las autoridades, estos individuos serían parte del anillo de seguridad de alias “Fredy Roca” o “La R”, cuarto cabecilla del frente. El Ejército destacó que “Camila” habría participado en acciones terroristas ocurridas en el Suroeste, hechos en los que murieron tres uniformados de la Policía.

En esta intervención fueron incautadas dos pistolas, 52 cartuchos calibre 9 mm, dos proveedores, una granada de fragmentación y tres radios de comunicación, elementos usados para el control territorial del Clan del Golfo.

Captura del cabecilla alias ‘Acacio’ en Támesis

En un segundo operativo, también en Támesis, fue capturado alias “Acacio”, señalado como presunto cabecilla urbano y responsable del homicidio del comerciante y líder comunitario Darío Vergara Blandón, ocurrido el pasado 5 de noviembre en la vereda Río Frío. Este asesinato rompió la racha de dos años sin muertes violentas en el municipio. Junto a él fue detenida alias “Paola Rojas”. Allí se incautaron un arma de fuego, 21 cartuchos y otra granada.

De manera paralela, en zona rural de Andes, las tropas capturaron a alias “Juan de Dios”, “Pibe” y “Cabezón”, quienes, según informes, ejercían presión y control social sobre líderes comunitarios y Juntas de Acción Comunal de varios corregimientos.

Los diez capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que asumirá el proceso judicial.

