El camino de la Selección Colombia en la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025 se encontró con un obstáculo significativo este martes 25 de noviembre.

El combinado nacional fue superado por un contundente 5-1 ante España, en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos que se disputa en Filipinas.

El encuentro estuvo marcado por el claro dominio del equipo español desde el inicio. Durante la primera mitad, la ‘Roja’ demostró su superioridad, logrando tomar la delantera y ampliando su ventaja de forma considerable antes de irse al descanso.

La defensa colombiana no pudo contener el ataque europeo, lo que se reflejó en el abultado marcador.

A pesar de la desventaja, las dirigidas por Roberto Bruno salieron a disputar la segunda mitad con una actitud renovada.

¡Las golearon! Colombia completa la segunda fecha en la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

El equipo colombiano subió sus líneas y ejerció una presión alta sobre las españolas, disputando y ganando duelos en un intento por recortar la distancia.

Para este momento, el marcador ya se encontraba 5-0 a favor de España. El esfuerzo colombiano finalmente se vio recompensado con el gol del descuento, anotado por Merlín Salcedo, quien logró romper la defensa rival y poner el 5-1 definitivo en el marcador.

El compromiso finalizó con la victoria de España por 5 goles a 1. Colombia alineó con Allison Olave (A); Merlín Salcedo, Nicole Mancilla, Melissa Jaimes y Valentina Rodríguez.

Colombia deberá pasar página rápidamente y enfocarse en su próximo compromiso para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

