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Resumen: Dos hombres señalados de un presunto robo fueron retenidos y agredidos por habitantes de Normandía, en Bogotá. La Policía intervino en el lugar.

Los cogieron por un supuesto robo y terminaron en ropa interior en Bogotá

Un episodio de justicia por mano propia generó tensión en el sector de Normandía, luego de que habitantes de la zona retuvieran y agredieran físicamente a dos hombres señalados de estar involucrados en un presunto hurto.

En las imágenes compartidas e n redes sociales, se observa a los dos hombres en ropa interior, rodeados por varias personas mientras permanecían en una vía pública del sector.

La reacción de los habitantes se produjo después de que los sujetos fueran señalados de cometer un robo en la zona. Tras la retención, algunas personas los habrían golpeado y les quitaron parte de la ropa.

La situación provocó una concentración de ciudadanos en el lugar y requirió la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuyos uniformados llegaron para controlar el episodio y realizar el procedimiento correspondiente con los hombres retenidos.

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Ahora las autoridades deberán establecer qué ocurrió antes de la agresión, verificar las circunstancias del supuesto hurto y determinar si los dos hombres tuvieron alguna participación en el hecho denunciado.

El caso también volvió a generar discusión sobre los riesgos de recurrir a la justicia por mano propia. Aunque los ciudadanos pueden denunciar hechos delictivos y alertar a las autoridades, corresponde a las instituciones competentes investigar los casos y determinar las eventuales responsabilidades.

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