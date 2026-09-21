Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    Los cogieron por un supuesto robo y terminaron en ropa interior en Bogotá

    Dos hombres señalados de un presunto robo fueron retenidos y golpeados por habitantes de Normandía, en Bogotá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Los cogieron por un supuesto robo y terminaron en ropa interior en Bogotá

    Resumen: Dos hombres señalados de un presunto robo fueron retenidos y agredidos por habitantes de Normandía, en Bogotá. La Policía intervino en el lugar.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un episodio de justicia por mano propia generó tensión en el sector de Normandía, luego de que habitantes de la zona retuvieran y agredieran físicamente a dos hombres señalados de estar involucrados en un presunto hurto.

    En las imágenes compartidas e n redes sociales, se observa a los dos hombres en ropa interior, rodeados por varias personas mientras permanecían en una vía pública del sector.

    La reacción de los habitantes se produjo después de que los sujetos fueran señalados de cometer un robo en la zona. Tras la retención, algunas personas los habrían golpeado y les quitaron parte de la ropa.

    La situación provocó una concentración de ciudadanos en el lugar y requirió la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuyos uniformados llegaron para controlar el episodio y realizar el procedimiento correspondiente con los hombres retenidos.

    Lea también: Hidroituango subirá de nivel: así será el llenado que busca asegurar agua ante El Niño

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Ahora las autoridades deberán establecer qué ocurrió antes de la agresión, verificar las circunstancias del supuesto hurto y determinar si los dos hombres tuvieron alguna participación en el hecho denunciado.

    El caso también volvió a generar discusión sobre los riesgos de recurrir a la justicia por mano propia. Aunque los ciudadanos pueden denunciar hechos delictivos y alertar a las autoridades, corresponde a las instituciones competentes investigar los casos y determinar las eventuales responsabilidades.

    Más noticias de Bogotá

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    INLINE DOWNHILL

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.