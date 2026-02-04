Resumen: Ejército captura a alias 'Sotelo', principal cabecilla criminal del Clan del Golfo en el Suroeste de Antioquia. Se incautaron fusiles, ametralladoras y motos.

¡Cayó el terror del Suroeste! Capturaron a alias ‘Sotelo’ del Clan del Golfo en Salgar

En un golpe certero contra las estructuras que azotan la tranquilidad de los campesinos, el Ejército Nacional logró la captura de un cabecilla criminal de alto impacto en el municipio de Salgar, Antioquia.

Se trata de alias ‘Sotelo’, presunto jefe urbano de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

El operativo, ejecutado por tropas del Batallón de Infantería Cacique Nutibara en la vereda Gulunga Abajo, puso fin a más de cinco años de trayectoria delictiva de este hombre, a quien las autoridades señalan como el cerebro detrás de los homicidios selectivos y las extorsiones que venían desangrando al Suroeste antioqueño.

Junto a este cabecilla criminal, cayeron otros dos sujetos clave para la organización. Uno de ellos es alias ‘Político’ o ‘Andrés’, encargado de presionar reuniones con la comunidad rural para recolectar las ‘vacunas’ o dineros producto de la extorsión; el otro es alias ‘Flaco’, quien servía como anillo de seguridad de ‘Sotelo’.

Durante el procedimiento en flagrancia, los uniformados incautaron un arsenal que incluía un fusil M4, una mini uzi automática, un revólver y más de 200 cartuchos, material con el que mantenían el control territorial en municipios como Concordia y Ciudad Bolívar mediante el uso de la violencia.

La ofensiva militar no se detuvo allí. En una segunda acción en Ciudad Bolívar, el Ejército logró frustrar un asesinato al capturar a un integrante del grupo “Carne Rancia” con otra mini uzi en su poder.

Con este resultado, el Suroeste antioqueño respira un aire de calma momentánea, mientras los detenidos quedan a disposición de la justicia para responder por sus delitos.

