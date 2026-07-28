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Resumen: Tres mujeres fueron capturadas en Bogotá tras ser señaladas de robar celulares mediante cosquilleo durante un evento masivo en Puente Aranda.

¡Las pillaron! Tres mujeres fueron capturadas por robar celulares en evento masivo en Bogotá

Tres mujeres fueron capturadas en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de ser señaladas de participar en el hurto de siete celulares durante un evento masivo realizado en el barrio La Florida, en la localidad de Puente Aranda.

El procedimiento se llevó a cabo después de que las autoridades recibieran una alerta desde la central de radio sobre posibles casos de hurto dentro del evento.

De inmediato, uniformados llegaron al lugar y encontraron que el personal de seguridad privada del establecimiento tenía retenidas a las presuntas responsables tras detectar los robos de los celulares.

Durante la verificación realizada por los policías, a las tres mujeres les fueron encontrados siete celulares de diferentes marcas, los cuales presuntamente habrían sido extraídos mediante la modalidad conocida como cosquilleo, una práctica en la que los delincuentes aprovechan las aglomeraciones para sustraer objetos personales sin que las víctimas lo noten.

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Según informó la Policía, varios asistentes al evento se acercaron durante el procedimiento y reconocieron los dispositivos recuperados como de su propiedad, permitiendo avanzar en la identificación de los elementos hurtados.

Las tres mujeres fueron capturadas y trasladadas junto con los equipos tecnológicos recuperados para ser dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para mantener medidas de autoprotección durante eventos con alta concentración de personas, especialmente en espacios donde pueden presentarse hurtos bajo esta modalidad.

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