Pillan a reincidente robando cadenas y pulseras en Medellín

En un operativo desarrollado en vía pública del barrio Florencia, en Medellín, las autoridades capturaron a un hombre de 27 años señalado de hurto calificado y agravado, considerado un reincidente con historial de delitos similares desde 2016.

El procedimiento fue liderado por el Bloque de Búsqueda, en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín.

La investigación duró más de dos meses y se apoyó en cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y víctimas, y reconocimientos en álbum fotográfico, lo que permitió obtener la orden judicial que culminó en la captura del sospechoso.

El caso que motivó su detención ocurrió el 29 de julio en el barrio Belén, cuando la víctima fue despojada de una cadena y una pulsera de oro avaluadas en $22 millones de pesos, además de $3 millones en efectivo.

Según las autoridades, el detenido estaría vinculado a al menos dos hurtos adicionales en la ciudad, lo que evidencia su continuidad delictiva.

El hombre, que incumplía una medida de aseguramiento domiciliaria, fue presentado ante un juez de la República, quien le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.

Este caso refleja la importancia de los operativos coordinados entre Policía, Fiscalía y autoridades locales para desarticular redes de delincuentes reincidentes que afectan la seguridad de los ciudadanos.

