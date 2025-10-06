Los detalles de la balacera cerca al alto de Palmas: ya se conoce la identidad de la víctima y cómo lo mataron

Resumen: Un hombre identificado como Jorge Mario V. G. (comerciante inmobiliario y de aguacates) fue asesinado a tiros cerca de un gimnasio, en las inmediaciones del Alto de Las Palmas (Envigado). Los agresores, que se movilizaban en un vehículo blanco, le propinaron al menos cuatro disparos. Se desconocen los móviles del crimen.
Al medio día de este lunes, 6 de octubre, se conoció que un hombre fue asesinado a tiros cerca a un gimnasio ubicado a escasas cuadras de la glorieta del Alto de Las Palmas, en jurisdicción de Envigado.
Sobre este hecho, Minuto30 conoció que la víctima era identificada como Jorge Mario V. G., un hombre que al parecer se desempeñaba como comerciante inmobiliario y de aguacates.
Le puede interesar: ¡Urgente! Abalean a un hombre en su camioneta en Las Palmas: La extraña razón por la que el vehículo no tiene impactos
Al parecer, Jorge había salido del gimnasio cuando hombres que se movilizaban presuntamente en un Mazda 3 blanco le propinaron varios disparos, dejándolo sin vida al lado del que sería su vehículo, una camioneta de alta gama.
Jorge Mario tendría al menos cuatro heridas ocasionadas con el arma de fuego de los agresores, quienes huyeron con rumbo desconocido.
Por ahora se desconocen los móviles de este crimen.