Los detalles de la balacera cerca al alto de Palmas: ya se conoce la identidad de la víctima y cómo lo mataron

Resumen: Un hombre identificado como Jorge Mario V. G. (comerciante inmobiliario y de aguacates) fue asesinado a tiros cerca de un gimnasio, en las inmediaciones del Alto de Las Palmas (Envigado). Los agresores, que se movilizaban en un vehículo blanco, le propinaron al menos cuatro disparos. Se desconocen los móviles del crimen.