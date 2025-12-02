Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    Capturan a ocho integrantes de una red que legalizaba motos robadas en Medellín

    Cae una banda que convertía motos robadas en ‘legales’ con ayuda de funcionarios y documentos falsos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Capturan a ocho integrantes de una red que legalizaba motos robadas en Medellín

    Resumen: Capturan a ocho integrantes de una red que legalizaba motos robadas en Medellín mediante falsificación de documentos y manipulación del RUNT.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una estructura criminal dedicada al negocio de las motos robadas cayó este martes 2 de diciembre en un operativo simultáneo realizado en Medellín, Planeta Rica (Córdoba) y Aguachica (Cesar).

    Ocho personas fueron capturadas por orden judicial luego de una investigación articulada entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, que logró desmantelar la red encargada de hurtar, “maquillar” y legalizar motocicletas en distintos municipios del país.

    Según las autoridades, la organización adquiría motos robadas para luego someterlas a procesos de regrabación de chasis y motor, falsificación de documentos y alteración de sistemas de identificación.

    Lea también: Colombia brilla en el billar de los Juegos Bolivarianos con cinco oros

    Una vez “transformadas”, eran ingresadas al RUNT con matrículas nuevas gracias a la colaboración de funcionarios vinculados a organismos de tránsito. Así, estos vehículos terminaban siendo vendidos como si fueran completamente legales, especialmente a través de plataformas digitales.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Los capturados deberán responder por falsedad marcaria, receptación agravada, acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público y fraude procesal.

    Los ocho capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que avanza en su judicialización y en la identificación de otros posibles involucrados.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez le presenta a la ciudad el proyecto “Mi río, mis quebradas”

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.