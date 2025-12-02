Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Capturan a ocho integrantes de una red que legalizaba motos robadas en Medellín

Una estructura criminal dedicada al negocio de las motos robadas cayó este martes 2 de diciembre en un operativo simultáneo realizado en Medellín, Planeta Rica (Córdoba) y Aguachica (Cesar).

Ocho personas fueron capturadas por orden judicial luego de una investigación articulada entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, que logró desmantelar la red encargada de hurtar, “maquillar” y legalizar motocicletas en distintos municipios del país.

Según las autoridades, la organización adquiría motos robadas para luego someterlas a procesos de regrabación de chasis y motor, falsificación de documentos y alteración de sistemas de identificación.

Una vez “transformadas”, eran ingresadas al RUNT con matrículas nuevas gracias a la colaboración de funcionarios vinculados a organismos de tránsito. Así, estos vehículos terminaban siendo vendidos como si fueran completamente legales, especialmente a través de plataformas digitales.

Los capturados deberán responder por falsedad marcaria, receptación agravada, acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público y fraude procesal.

Los ocho capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que avanza en su judicialización y en la identificación de otros posibles involucrados.

