    Colombia brilla en el billar de los Juegos Bolivarianos con cinco oros
    Colombia domina el billar en los Juegos Bolivarianos 2025, conquistando cinco oros y un total de ocho medallas, demostrando su supremacía continental. Foto: Tomada de COC / Créditos al autor
    Resumen: La delegación colombiana de billar concluyó su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 con un balance sobresaliente de ocho medallas, de las cuales cinco fueron de oro, consolidando su supremacía en varias modalidades gracias a deportistas como Johana Sandoval, Huberney Cataño, Laura González y Andrea Cardona, quienes fueron fundamentales para el éxito. En la jornada de cierre, Cardona sumó la última presea, una de plata en la modalidad individual de heyball, tras caer 1-5 en la final ante la venezolana Albany González, finalizando así el desempeño del equipo con un total de cinco oros, dos platas y un bronce.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El billar colombiano cerró su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 con un balance excepcional, logrando un total de ocho medallas, de las cuales cinco fueron de oro.

    La delegación nacional demostró su supremacía en varias modalidades, con actuaciones destacadas de deportistas como Johana Sandoval, Huberney Cataño, Laura González y Andrea Cardona.

    Todos fueron clave para asegurar los títulos para el país. Las competencias se desarrollaron en el Estadio Nacional de Lima.

    En la jornada de cierre, el martes 2 de diciembre, Andrea Cardona puso el broche de plata al desempeño colombiano, al conseguir el subcampeonato bolivariano en la modalidad individual de heyball.

    Cardona había asegurado su paso a la final tras un emocionante encuentro de semifinales la noche anterior, donde superó 5-3 a la jugadora local, la peruana Katherine Corzo, demostrando temple y habilidad en la mesa.

    En la final por la medalla de oro, Cardona se enfrentó a la venezolana Albany González. A pesar de haber planteado una estrategia sólida y exhibir una buena técnica durante el partido, la colombiana fue finalmente superada por su oponente con un marcador de 1-5.

    El podio de la modalidad heyball femenino individual lo completó Katherine Corzo, quien se impuso 5-4 a la guatemalteca Daniela Catalán en el duelo por la presea de bronce.

    De esta manera, la delegación de billar de Colombia se despidió de las justas con un gran éxito, sumando a su medallero final cinco preseas de oro, dos de plata y una de bronce.

    Este resultado consolida el gran momento del billar nacional a nivel bolivariano y destaca el compromiso y el talento de sus representantes, quienes dejan en alto el nombre del país en el ámbito deportivo continental.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

