El billar colombiano cerró su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 con un balance excepcional, logrando un total de ocho medallas, de las cuales cinco fueron de oro.

La delegación nacional demostró su supremacía en varias modalidades, con actuaciones destacadas de deportistas como Johana Sandoval, Huberney Cataño, Laura González y Andrea Cardona.

Todos fueron clave para asegurar los títulos para el país. Las competencias se desarrollaron en el Estadio Nacional de Lima.

En la jornada de cierre, el martes 2 de diciembre, Andrea Cardona puso el broche de plata al desempeño colombiano, al conseguir el subcampeonato bolivariano en la modalidad individual de heyball.

Cardona había asegurado su paso a la final tras un emocionante encuentro de semifinales la noche anterior, donde superó 5-3 a la jugadora local, la peruana Katherine Corzo, demostrando temple y habilidad en la mesa.

Colombia brilla en el billar de los Juegos Bolivarianos con cinco oros

En la final por la medalla de oro, Cardona se enfrentó a la venezolana Albany González. A pesar de haber planteado una estrategia sólida y exhibir una buena técnica durante el partido, la colombiana fue finalmente superada por su oponente con un marcador de 1-5.

El podio de la modalidad heyball femenino individual lo completó Katherine Corzo, quien se impuso 5-4 a la guatemalteca Daniela Catalán en el duelo por la presea de bronce.

De esta manera, la delegación de billar de Colombia se despidió de las justas con un gran éxito, sumando a su medallero final cinco preseas de oro, dos de plata y una de bronce.

Este resultado consolida el gran momento del billar nacional a nivel bolivariano y destaca el compromiso y el talento de sus representantes, quienes dejan en alto el nombre del país en el ámbito deportivo continental.

