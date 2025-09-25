Resumen: Capturan en Itagüí a un hombre de 26 años que se había fugado del CTP La Minorista en febrero de 2024. Estaba entre los más buscados y es acusado de fuga de presos.

Cae en Itagüí uno de los más buscados: Prófugo de la fuga masiva en el centro de reclusión La Minorista

En desarrollo de las acciones operativas en el Valle de Aburrá, la Policía Nacional capturó en el municipio de Itagüí a un hombre de 26 años que permanecía prófugo de la justicia desde febrero de 2024, cuando participó en la fuga masiva del centro de traslado por protección (CTP) La Minorista, en Medellín.

La detención se llevó a cabo en el barrio Samaria, durante labores de patrullaje. Al verificar su identidad, las autoridades confirmaron que el sujeto tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de fuga de presos y receptación.

Según las investigaciones, el capturado habría sido parte del grupo de 12 personas que protagonizaron la fuga masiva ocurrida el 23 de febrero de 2024, un hecho trágico en el que murió un uniformado de la Policía Nacional y otro resultó lesionado.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que las características físicas del detenido correspondían a las de «uno de los hombres más buscados en el área metropolitana».

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, un juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario.

