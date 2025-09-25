Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Nueve capturados de ‘Los de la Quinta’, dedicada al robo violento de motos

Tras seis meses de investigación, la Policía Metropolitana de Cali capturó a ‘Los de la quinta’, una estructura criminal dedicada al hurto violento de motocicletas que azotaba el sur de la ciudad.

Las autoridades hicieron efectivas nueve órdenes de captura en los sectores de Los Chorros y Prados del Sur por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado.

Según Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia Distrital, esta banda ‘Los de la quinta’ afectaba principalmente a las comunas 17, 18 y 19 de Cali.

Su modus operandi era robar motocicletas por encargo criminal, usando métodos violentos para cerrar a sus víctimas hasta hacerlas caer de sus vehículos. Las motos eran posteriormente llevadas al departamento del Cauca para su venta.

El secretario García enfatizó que los delincuentes estaban vinculados a 18 denuncias formales de hurto.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Henry Yesid Bello, reveló que la banda trabajaba por encargos de otros departamentos y planeaba sus golpes a través de conversaciones vía chat.

La estructura estaba conformada por nueve hombres, todos integrantes de una misma familia.

Alias ‘Perafán’ era quien lideraba y daba instrucciones sobre la marca y referencia específica de la motocicleta a robar.

