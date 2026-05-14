Resumen: Capturan en Rionegro a tres presuntos integrantes de la estructura criminal El Mesa.

Golpe a ‘El Mesa’ en Rionegro: capturaron a tres presuntos integrantes de la banda

En medio de una operación adelantada en el municipio de Rionegro, Antioquia, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la estructura criminal El Mesa, organización delincuencial que nació en Bello y que, según las investigaciones, ha extendido su presencia a otras regiones del país.

Durante el operativo, las autoridades incautaron diferentes elementos que ahora hacen parte del proceso investigativo, entre ellos sustancias estupefacientes, seis teléfonos celulares, cámaras, memorias USB, dinero en efectivo y accesorios de uso privativo de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal El Mesa ha logrado expandirse desde Antioquia hacia ciudades como Bogotá y Soacha, además de departamentos como Cundinamarca, Tolima y Caldas.

Las autoridades han señalado a este grupo delincuencial de estar vinculado con diferentes actividades ilegales y delitos que afectan la seguridad y la convivencia en varias regiones del país.

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Tras las capturas en Rionegro, los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones para establecer sus presuntos roles dentro de la estructura delincuencial y posibles conexiones con otras operaciones criminales.

Las autoridades reiteraron que continuarán adelantando operativos para afectar a las organizaciones criminales con presencia en Antioquia y otras zonas del país.

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