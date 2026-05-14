Resumen: Un juez envió a la cárcel al preparador deportivo Víctor Lozano, señalado de agredir sexualmente a una alumna de 16 años tras citarla con engaños en su casa en Cali. La Fiscalía presentó como pruebas clave las amenazas y mensajes de acoso enviados por el procesado, quien, pese a no aceptar los cargos por acto sexual violento, deberá enfrentar el proceso tras las rejas.

Cae entrenador de fútbol en Cali señalado de abusar de su alumna: la citó en su casa con engaños

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Víctor Lozano, un preparador deportivo señalado como presunto responsable de agredir sexualmente a una adolescente en la capital del Valle del Cauca. La decisión judicial se dio tras la contundente presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El engaño: Un entrenamiento fuera de lo habitual

Los hechos que originaron la investigación se remontan al pasado 15 de enero. Según el expediente judicial, Lozano habría utilizado su posición de autoridad y confianza como entrenador para contactar a la víctima, una menor de 16 años.

Bajo la excusa de que el gimnasio donde habitualmente realizaban las prácticas se encontraba cerrado, el hombre citó a la joven en su propia vivienda para, supuestamente, no perder la jornada de entrenamiento. La Fiscalía sostiene que este traslado formó parte de un plan mediante engaños para dejar a la víctima en un estado de vulnerabilidad.

Agresión y amenazas

Una vez en el inmueble, la situación se tornó violenta. De acuerdo con el material probatorio, el procesado habría ejercido fuerza física para someter a la menor, lanzándola contra una cama con el fin de realizar actos libidinosos.

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Además de la agresión física, el ente investigador estableció que el capturado implementó tácticas de intimidación psicológica. Se reportó que Lozano Fandiño amenazó a la adolescente, asegurándole que, de no ceder o si intentaba algo, otra persona intervendría para atacarla, reforzando así el miedo en la víctima.

Escape y evidencia digital

A pesar del entorno de violencia y las amenazas, la menor de edad logró encontrar un momento de oportunidad para escapar del lugar. Sin embargo, el asedio no terminó ahí; días después del suceso, la joven comenzó a recibir mensajes de texto en su teléfono celular en los que el entrenador, presuntamente, continuaba realizándole insinuaciones de carácter sexual. Estos mensajes se convirtieron en piezas clave dentro del acervo probatorio recolectado por los investigadores.

Procedimiento judicial y captura

La captura de Víctor Julio Lozano fue ejecutada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes contaron con el apoyo operativo de la Policía Nacional para materializar la orden judicial.

Durante las audiencias concentradas, una fiscal de la Seccional Cali le imputó formalmente el delito de acto sexual violento. Pese a la gravedad de los señalamientos y las pruebas presentadas, el procesado no aceptó los cargos. No obstante, ante el riesgo que representa y la naturaleza del delito, el juez determinó que el hombre deberá enfrentar el proceso judicial privado de la libertad en un establecimiento carcelario.