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Resumen: Una persecución con apoyo del helicóptero Halcón terminó con la captura de un presunto ladrón y la recuperación de un vehículo robado en Bogotá.

¡Como de película! Así cayó presunto ladrón tras persecución con el helicóptero Halcón en Bogotá

Una persecución que se extendió por varias calles de la localidad de Puente Aranda y en la que incluso participó el helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana de Bogotá terminó con la captura de un hombre señalado de haber robado un vehículo mediante la modalidad de atraco.

Los hechos comenzaron en el barrio Torremolinos, donde, según las autoridades, el presunto delincuente habría participado en el hurto de un automotor utilizando un arma para intimidar a la víctima.

Tras recibir la denuncia, la Policía activó de inmediato el plan candado para ubicar a los responsables.

Durante la operación, los uniformados identificaron otro vehículo en el que se movilizaba el sospechoso. Al notar la presencia policial, el conductor emprendió la huida, dando inicio a una persecución que recorrió varios sectores de los barrios Galán y El Jazmín.

Con el apoyo aéreo del helicóptero Halcón, las patrullas lograron interceptar el automotor en la carrera 50 con calle 2, donde capturaron al presunto responsable sin que se reportaran personas lesionadas durante el procedimiento.

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En medio del operativo, las autoridades incautaron un arma traumática que, al parecer, habría sido utilizada para cometer el robo. Además, inmovilizaron el vehículo en el que escapaba el sospechoso y recuperaron el automotor que había sido hurtado minutos antes.

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El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos que le sean imputados, mientras continúan las investigaciones del caso.

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