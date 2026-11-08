Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:

Capturan por orden judicial a un hombre señalado de acceso carnal violento en Vegachí

Un hombre fue capturado por orden judicial en el corregimiento El Tigre, del municipio de Vegachí, Nordeste antioqueño, señalado del acceso carnal violento.

Publicado por: SoloDuque

Hombre capturado por orden judicial en el corregimiento El Tigre de Vegachí
Foto: Policía Nacional
Capturan por orden judicial a un hombre señalado de acceso carnal violento en Vegachí

Resumen: Resumen: Un hombre fue capturado por orden judicial en el corregimiento El Tigre, del municipio de Vegachí, Nordeste antioqueño. Es señalado del delito de acceso carnal violento, para el que el artículo 205 del Código Penal contempla penas de doce a veinte años de prisión. Quedó a disposición de la Fiscalía.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

Un hombre fue capturado por orden judicial en el corregimiento El Tigre, del municipio de Vegachí, en el Nordeste antioqueño, señalado del delito de acceso carnal violento.

Según versiones extraoficiales, el señalado era buscado por un juzgado de la República, que había expedido en su contra una orden de captura por este delito. El hombre fue ubicado en el corregimiento y puesto a disposición de las autoridades.

El capturado quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, instancia que deberá adelantar las audiencias preliminares del caso, en las que un juez de control de garantías definirá su situación judicial.

El artículo 205 del Código Penal colombiano contempla para el acceso carnal violento penas de prisión que van de doce a veinte años, dependiendo de las circunstancias del caso.

Vegachí es un municipio del Nordeste antioqueño, ubicado a unos 132 kilómetros de Medellín. El corregimiento El Tigre hace parte de su zona rural.

Se recuerda que toda persona capturada se presume inocente mientras la justicia no dictamine lo contrario.

Lea también: Incautan un revólver con cartuchos en el barrio La Galería de Rionegro

Sigue a Minuto30 en Google Discover Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
Author Signature
Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

Medellín y el Valle de Aburrá podría enfrentar una crisis por el fenómeno del niño

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.