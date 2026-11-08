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Resumen: Resumen: Un hombre fue capturado por orden judicial en el corregimiento El Tigre, del municipio de Vegachí, Nordeste antioqueño. Es señalado del delito de acceso carnal violento, para el que el artículo 205 del Código Penal contempla penas de doce a veinte años de prisión. Quedó a disposición de la Fiscalía.

Capturan por orden judicial a un hombre señalado de acceso carnal violento en Vegachí

Un hombre fue capturado por orden judicial en el corregimiento El Tigre, del municipio de Vegachí, en el Nordeste antioqueño, señalado del delito de acceso carnal violento.

Según versiones extraoficiales, el señalado era buscado por un juzgado de la República, que había expedido en su contra una orden de captura por este delito. El hombre fue ubicado en el corregimiento y puesto a disposición de las autoridades.

El capturado quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, instancia que deberá adelantar las audiencias preliminares del caso, en las que un juez de control de garantías definirá su situación judicial.

El artículo 205 del Código Penal colombiano contempla para el acceso carnal violento penas de prisión que van de doce a veinte años, dependiendo de las circunstancias del caso.

Vegachí es un municipio del Nordeste antioqueño, ubicado a unos 132 kilómetros de Medellín. El corregimiento El Tigre hace parte de su zona rural.

Se recuerda que toda persona capturada se presume inocente mientras la justicia no dictamine lo contrario.

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