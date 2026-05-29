El inidividuo conocido como "el flaco" tendría una relación sentimental con la madre de la pequeña Mía y estaría implicado en la muerte de la bebé de 6 meses. Foto: Redes Sociales

Resumen: Al ser evaluada Mía Kathaleya, los médicos descubrieron un cuadro clínico aterrador: la menor presentaba múltiples golpes, graves fracturas y, de acuerdo con el reporte preliminar, lesiones asociadas a un presunto abuso sexual.

¡Indignación total! Capturan a «el flaco», padrastro de Mía y principal sospechoso del atroz crimen de la bebé en El Espinal

Minuto30.com .- El espeluznante caso de Mía Kathaleya, que ha conmocionado a la comunidad, acaba de dar un giro determinante. En las últimas horas, las autoridades lograron la captura de un hombre conocido con el alias de «El Flaco», señalado de estar directamente implicado en el brutal asesinato de la bebé de apenas seis meses de nacida.

sí se logró la captura del sospechoso

El operativo de detención se desarrolló bajo las siguientes circunstancias, revelando detalles sobre el vínculo del hombre con la menor:

El lugar: El presunto agresor fue localizado e interceptado por las autoridades al interior de un establecimiento público.

Compañía: Al momento de materializarse su captura, testigos afirman que el sujeto se encontraba departiendo, al parecer, en compañía de su propia madre.

La relación: Según las investigaciones preliminares, «El Flaco» fungía como el padrastro de la víctima, pues mantenía una relación sentimental de apenas un mes con la madre de la pequeña.

El martirio y trágico final de la bebé Mía Kathaleya

Los detalles clínicos de este caso han generado un profundo rechazo en la sociedad por la crueldad a la que fue sometida la infante en el municipio de El Espinal:

La tragedia quedó en evidencia la noche del pasado martes, cuando la madre, en presunto estado de embriaguez y consumo de drogas, llegó de urgencia con la bebé a un centro hospitalario local.

En contexto ¡Desgarrador! Murió Mía Kathaleya, bebé de seis meses víctima de presunto abuso, y El Espinal se une en velatón

Al ser evaluada, los médicos descubrieron un cuadro clínico aterrador: la menor presentaba múltiples golpes, graves fracturas y, de acuerdo con el reporte preliminar, lesiones asociadas a un presunto abuso sexual.

Pese a los esfuerzos incansables del personal médico por estabilizarla, la pequeña Mía Kathaleya no logró resistir la gravedad de las heridas y falleció este miércoles.

El capturado ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar su respectivo proceso de judicialización. Se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez de control de garantías, donde deberá responder por este atroz crimen que enluta a todo el país.