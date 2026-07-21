Resumen: Seis presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron capturados en Bogotá y Bucaramanga por delitos relacionados con extorsión, homicidio y desaparición forzada.

¡Golpe al Tren de Aragua! Capturan a seis presuntos integrantes señalados de extorsión y homicidios

Seis presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron capturados durante operativos simultáneos realizados en Bogotá y Bucaramanga, en desarrollo de una investigación que se extendió por nueve meses y fue liderada por el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Los detenidos son investigados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y desaparición forzada.

Según las autoridades, la estructura criminal tenía injerencia principalmente en las localidades de Kennedy y Chapinero, donde ejercía control sobre sectores como la calle 38, Bellavista, Patio Bonito, Corabastos y el parque Llano Grande.

En estos lugares, presuntamente realizaban extorsiones a comerciantes, comercializaban estupefacientes, ordenaban homicidios y desapariciones forzadas, además de ejecutar acciones de sicariato para mantener el dominio territorial.

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Durante la investigación, los organismos judiciales establecieron que un inmueble tipo pagadiario conocido como «La Pesebrera», ubicado en Kennedy, habría sido utilizado como centro de reuniones para planear las actividades delictivas, coordinar el cobro de extorsiones y definir acciones contra quienes se negaban a cumplir las exigencias económicas de la organización.

Entre los capturados figuran alias «Cojo», señalado como el presunto cabecilla de la estructura en el sector de la calle 38; alias «Mateo» y alias «Breke», quienes serían responsables de coordinar actividades en Chapinero y Bellavista; alias «Kevin», presunto encargado del recaudo de dinero producto de las extorsiones; y alias «Juan» y alias «Reinel», investigados por su presunta participación en homicidios por encargo y atentados relacionados con disputas entre organizaciones criminales.

De acuerdo con las autoridades el resultado fue posible gracias al trabajo investigativo y a la información suministrada por la ciudadanía, que permitió ubicar a los presuntos integrantes de la organización y hacer efectivas las órdenes de captura.

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