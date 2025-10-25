Resumen: Autoridades capturaron a una mujer en Abejorral con más de 1.000 dosis de droga, un arma de fuego y dinero en efectivo. Fue dejada a disposición de la Fiscalía.

¡Cayó con todo! Capturaron a mujer con más de mil dosis de droga y un arma en Abejorral

En medio de las acciones permanentes de control y seguridad que adelantan las autoridades en Abejorral, Antioquia, una mujer fue capturada en zona urbana tras ser sorprendida con una considerable cantidad de drogas alucinógenas, un arma de fuego y dinero en efectivo.

Según el reporte oficial de la Policía Nacional, el operativo se logró gracias a la información suministrada por la comunidad, que alertó sobre la presencia de una persona sospechosa transitando por uno de los barrios del municipio.

La rápida reacción del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes permitió su captura en flagrancia.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 445 dosis de clorhidrato de cocaína, 450 dosis de bazuco, 250 gramos de bazuco en roca, 60 gramos de marihuana, un revólver calibre .38, 18 cartuchos del mismo calibre y $1.380.000 en efectivo.

La mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

La Alcaldía de Abejorral y la Policía destacaron el papel de la ciudadanía en el éxito del operativo, resaltando que este tipo de colaboraciones fortalecen las estrategias de seguridad en el municipio.

