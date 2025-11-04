¡Tren del metro de Bogotá sufrió accidente en China! Tres vagones quedaron dañados

Resumen: Tres vagones del cuarto tren del Metro de Bogotá resultaron dañados en un accidente vial en China y fueron devueltos a fábrica. El proyecto mantiene su cronograma.

Un nuevo obstáculo se suma al ya complejo proceso de construcción del Metro de Bogotá. Esta vez, el incidente ocurrió a más de 14.000 kilómetros de la capital colombiana: varios vagones del cuarto tren del sistema sufrieron daños tras un siniestro vial mientras eran transportados entre las ciudades de Changchun y Qingdao, en China.

El accidente, registrado el pasado 30 de octubre en horas del mediodía, obligó a devolver los seis coches del tren a la fábrica de origen, según confirmó el concesionario Metro Línea 1 (ML1).

Aunque el siniestro no dejó personas heridas, el impacto ocasionó serias afectaciones en tres vagones, lo que llevó a las autoridades del proyecto a determinar que la mejor decisión era enviar de regreso la unidad completa para una evaluación técnica exhaustiva.

El material rodante era movilizado por carretera en vehículos tipo camabaja, y según las primeras versiones, el choque habría involucrado a otros dos automotores.

En comunicación oficial, ML1 informó que ya está en marcha un plan de contingencia para mitigar los impactos en el cronograma del megaproyecto.

A pesar de este revés, la Empresa Metro de Bogotá aseguró que la meta de recibir cuatro trenes antes de finalizar el año sigue en pie. Hasta ahora han llegado al país dos trenes, mientras que un tercero está en tránsito marítimo hacia Colombia.

Este contratiempo no afectará el envío previsto del quinto tren, cuyo embarque hacia el puerto de Cartagena está programado para el próximo 21 de noviembre. Las pruebas dinámicas en Bogotá se proyectan para mayo de 2026, mientras que la operación comercial de la Línea 1 continúa apuntándose para marzo de 2028.

