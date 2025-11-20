Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Vecinos de Santa Bárbara retuvieron a un ladrón que suplicó diciendo “es la primera vez que vengo a robar por acá”. El video se viralizó y reaviva el debate sobre inseguridad y justicia por mano propia en Bogotá.

‘Es la primera vez que robo acá’: Ladrón capturado pide perdón por equivocarse de barrio

En el barrio Santa Bárbara Central, al norte de Bogotá, un ladrón terminó implorando por su vida luego de ser sorprendido por la comunidad.

El hecho, que quedó registrado en un video difundido en la red social X, muestra a los vecinos reteniendo al sujeto mientras este, entre lágrimas y nerviosismo, lanza una frase que desató aún más indignación: “Es la primera vez que vengo a robar por acá”.

Los habitantes, visiblemente molestos, lo golpearon y le reclamaron por la inseguridad que los afecta diariamente.

Durante la retención, uno de los vecinos decidió reprender al presunto delincuente, advirtiéndole que la vida “no vale un celular”, y que dedicarse al robo podría costarle mucho más que una paliza. También le recordó que en el sector la mayoría de personas “sí trabajan”.

Aunque no se conoció la identidad del capturado, el video se hizo viral: un supuesto ladrón pidiendo misericordia y justificando su acción como si se tratara de una mala elección geográfica.

Las autoridades, por ahora, no han entregado un pronunciamiento oficial sobre la retención.

