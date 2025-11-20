Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ‘Es la primera vez que robo acá’: Ladrón capturado pide perdón por equivocarse de barrio

    ‘Es la primera vez que vengo a robar por acá’… El video del ladrón que indignó a Santa Bárbara y dejó más preguntas que respuestas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ‘Es la primera vez que robo acá’: Ladrón capturado pide perdón por equivocarse de barrio

    Resumen: Vecinos de Santa Bárbara retuvieron a un ladrón que suplicó diciendo “es la primera vez que vengo a robar por acá”. El video se viralizó y reaviva el debate sobre inseguridad y justicia por mano propia en Bogotá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En el barrio Santa Bárbara Central, al norte de Bogotá, un ladrón terminó implorando por su vida luego de ser sorprendido por la comunidad.

    El hecho, que quedó registrado en un video difundido en la red social X, muestra a los vecinos reteniendo al sujeto mientras este, entre lágrimas y nerviosismo, lanza una frase que desató aún más indignación: “Es la primera vez que vengo a robar por acá”.

    Los habitantes, visiblemente molestos, lo golpearon y le reclamaron por la inseguridad que los afecta diariamente.

    Durante la retención, uno de los vecinos decidió reprender al presunto delincuente, advirtiéndole que la vida “no vale un celular”, y que dedicarse al robo podría costarle mucho más que una paliza. También le recordó que en el sector la mayoría de personas “sí trabajan”.

    Lea también: ¿Se le olvidó declarar renta? Pliego de cargos a exalcalde de Ituango por omitir esta tarea

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Aunque no se conoció la identidad del capturado, el video se hizo viral: un supuesto ladrón pidiendo misericordia y justificando su acción como si se tratara de una mala elección geográfica.

    Las autoridades, por ahora, no han entregado un pronunciamiento oficial sobre la retención.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.