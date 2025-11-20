Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¿Se le olvidó declarar renta? Pliego de cargos a exalcalde de Ituango por omitir esta tarea

    Esta es una obligación legal que le corresponde a todo servidor público

    Publicado por: SoloDuque

    Emergencia en Ituango: Activan protocolo de rescate para 4 menores de resguardo indígena
    Foto tomada de archivo
    ¿Se le olvidó declarar renta? Pliego de cargos a exalcalde de Ituango por omitir esta tarea

    Resumen: La Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal, Antioquia, investiga al exfuncionario por esa aparente omisión, pues se trata de una obligación legal que le correspondía por tratarse de un servidor público

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Ituango, Antioquia, Edwin Mauricio Mira Sepúlveda (2020 – 2023), por aparentemente no presentar ni publicar su declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -Sigep – durante su periodo como mandatario local.

    La Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal, Antioquia, investiga al exfuncionario por esa aparente omisión, pues se trata de una obligación legal que le correspondía por tratarse de un servidor público.

    Por esos hechos, el órgano de control calificó su presunta conducta como una falta grave cometida a título de dolo.

    Aquí más Noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.