¿Se le olvidó declarar renta? Pliego de cargos a exalcalde de Ituango por omitir esta tarea

Resumen: La Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal, Antioquia, investiga al exfuncionario por esa aparente omisión, pues se trata de una obligación legal que le correspondía por tratarse de un servidor público
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Ituango, Antioquia, Edwin Mauricio Mira Sepúlveda (2020 – 2023), por aparentemente no presentar ni publicar su declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -Sigep – durante su periodo como mandatario local.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal, Antioquia, investiga al exfuncionario por esa aparente omisión, pues se trata de una obligación legal que le correspondía por tratarse de un servidor público.
Por esos hechos, el órgano de control calificó su presunta conducta como una falta grave cometida a título de dolo.
Aquí más Noticias de Antioquia
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios