Resumen: Los investigadores han analizado los registros de seguridad del edificio, confirmando que al menos 15 personas ingresaron al inmueble entre el 3 y el 17 de junio. Esta información ya hace parte del material probatorio

¡Salió por Ecuador! Británico es buscado por la muerte de la modelo Natalia Villalba, hallada en una maleta en Bogotá

Minuto30.com .- La investigación por el atroz feminicidio de Natalia Villalba, la joven hallada sin vida al interior de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, avanza con celeridad. Las autoridades le siguen la pista a un ciudadano extranjero que se ha convertido en la pieza clave para esclarecer el caso.

Las visitas al apartamento y los principales sospechosos

Los investigadores han analizado los registros de seguridad del edificio, confirmando que al menos 15 personas ingresaron al inmueble entre el 3 y el 17 de junio. Esta información ya hace parte del material probatorio central.

Sin embargo, la lupa de las autoridades está puesta sobre dos ciudadanos extranjeros con los que la víctima tuvo contacto:

Un ciudadano norteamericano: Se estableció que convivió varios días con la joven a principios de junio en el apartamento.

Un ciudadano británico: Los registros indican que el principal sospechoso, ingresó al lugar el 17 de junio, fecha en la que se presume ocurrió el crimen y salió el 18. Además, las cámaras de seguridad del edificio lo captaron caminando por los pasillos con varias bolsas en las manos y al parecer unas sábanas que habría llevado a la lavanderia.

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Fuga por la frontera y búsqueda internacional

Según información revelada por Blu Radio, el ciudadano británico ya estaría plenamente identificado por los investigadores. Fuentes cercanas al proceso aseguran que el sospechoso habría logrado salir de Colombia cruzando la frontera con Ecuador por el puente Rumichaca el pasado 21 de junio.

Ante esta inminente fuga, se espera la activación de una medida de búsqueda internacional para facilitar su ubicación y eventual captura, con el objetivo de que responda ante la justicia colombiana.

Similitudes estremecedoras y dictamen forense

El modus operandi de este feminicidio ha generado una profunda conmoción en el país por sus escalofriantes similitudes con el caso de la DJ Valentina Trespalacios, quien también fue asesinada y abandonada al interior de una maleta por su entonces pareja sentimental, un ciudadano extranjero.

Por ahora, Medicina Legal continúa adelantando los estudios forenses de rigor para establecer la causa exacta de la muerte de Natalia Villalba. En paralelo, la Fiscalía y la Policía siguen recopilando nuevas pruebas técnicas para esclarecer los detalles del crimen y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.