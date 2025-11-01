Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Futsal colombiano listo para la Conmebol Liga Evolución – Zona Norte 2025

    • Futsal colombiano listo para la Conmebol Liga Evolución – Zona Norte 2025

    Futsal colombiano listo para la Conmebol Liga Evolución – Zona Norte 2025
    Las Selecciones Colombia de Futsal Sub-20 y Mayores se preparan para competir en la CONMEBOL Liga Evolución – Zona Norte 2025 en el Poliedro de Caracas, Venezuela, del 12 al 16 de noviembre, buscando el título de la zona que clasifica a la gran final interzonal. Este torneo de formato todos contra todos, que incluye a cinco asociaciones miembro (debutando Colombia el 12 de noviembre contra el anfitrión Venezuela), tiene la particularidad de una tabla de posiciones acumulativa donde los puntos de ambas categorías se suman para determinar al campeón de la Zona Norte. Foto: FCF
    Compartir:
    • Futsal colombiano listo para la Conmebol Liga Evolución – Zona Norte 2025

    Resumen: Las Selecciones Colombia de Futsal Sub-20 y Mayores se preparan para competir en la CONMEBOL Liga Evolución – Zona Norte 2025 en el Poliedro de Caracas, Venezuela, del 12 al 16 de noviembre, buscando el título de la zona que clasifica a la gran final interzonal. Este torneo de formato todos contra todos, que incluye a cinco asociaciones miembro (debutando Colombia el 12 de noviembre contra el anfitrión Venezuela), tiene la particularidad de una tabla de posiciones acumulativa donde los puntos de ambas categorías se suman para determinar al campeón de la Zona Norte.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las Selecciones Colombia de Futsal, tanto en la categoría Sub-20 como la de Mayores, se preparan para afrontar un nuevo desafío continental en la CONMEBOL Liga Evolución – Zona Norte 2025.

    El torneo, fundamental para el desarrollo del futsal en la región, tendrá lugar en el Poliedro de Caracas, Venezuela, y se disputará a lo largo de cinco intensas jornadas, desde el 12 hasta el 16 de noviembre.

    Los equipos nacionales buscarán el título de la zona que les daría el pase a una gran final interzonal.

    Este campeonato, impulsado por la Dirección de Desarrollo de la CONMEBOL, contará con la participación de cinco Asociaciones Miembro de la región Norte y se jugará bajo un formato de todos contra todos.

    Un aspecto clave y distintivo de la competencia es que la tabla de posiciones será acumulativa; es decir, los puntos obtenidos por la Selección Sub-20 se sumarán a los de la Selección Absoluta.

    El país que logre la mayor cantidad de puntos combinados será el flamante campeón de la Zona Norte 2025.

    El calendario de partidos será doble en cada jornada, garantizando emoción continua para los aficionados.

    En primer lugar, los juveniles de la categoría Sub-20 saltarán a la cancha, y a continuación, la selección absoluta disputará su respectivo encuentro.

    Futsal colombiano listo para la Conmebol Liga Evolución – Zona Norte 2025

    El debut de Colombia está programado para el 12 de noviembre ante el anfitrión, Venezuela, con la Sub-20 jugando a las 4:00 p.m. y los Mayores a las 6:15 p.m. (Hora Col).

    La acción continuará los días siguientes. El 13 de noviembre, Colombia se medirá a Ecuador, con horarios de 9:00 a.m. y 11:15 a.m. (Hora Col), respectivamente.

    El plato fuerte llegará el 14 de noviembre cuando la delegación cafetera enfrente a una potencia mundial como Brasil (4:00 p.m. y 6:15 p.m.).

    Finalmente, la cuarta y última jornada de compromisos se cerrará el 16 de noviembre frente a la selección de Perú (9:00 a.m. y 11:15 a.m. – Hora Col).

    El campeón de esta Zona Norte avanzará a una final interzonal, donde se enfrentará al ganador de la Zona Sur para definir al campeón absoluto de la CONMEBOL Liga Evolución de Futsal.

    Con miras a ese objetivo, los convocados de las Selecciones Colombia Sub-20 y Mayores se encuentran concentrados y listos para dejar el nombre del país en alto y demostrar el crecimiento y potencial del futsal colombiano en el ámbito continental.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Patrocinadores del Deportivo Pereira asumen pago directo de salarios para superar crisis

    Futsal Femenino: Colombia anuncia convocatoria para microciclo Mundialista

    Comienza la cuenta regresiva: Dakar 2026 a un año del primer evento olímpico en África

    Toros del Valle mantiene el liderato en la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡A conquistar la gloria! Inicia la venta de combos para acompañar al DIM en su camino a la final de Copa y Liga

    ¡A conquistar la gloria! Inicia la venta de combos para acompañar al DIM en su camino a la final de Copa y Liga

    ¡A llenar el Atanasio para el clásico! Atlético Nacional puso en venta las boletas para el juego contra América de Cali

    ¡A llenar el Atanasio para el clásico! Atlético Nacional puso en venta las boletas para el juego contra América de Cali

    ¡No veo penal, yo si veo patada! Revelan los audios del VAR del polémico penal a favor de Atlético Nacional

    ¡No veo penal, yo si veo patada! Revelan los audios del VAR del polémico penal a favor de Atlético Nacional

    ¡Marquen calendario! El “Festival Hincha Verdolaga” se reprograma

    ¡Marquen calendario! El “Festival Hincha Verdolaga” se reprograma

    ¿Qué quiso decir? Presidente del Club Llaneros encendió las redes sociales tras la goleada de Atlético Nacional

    ¿Qué quiso decir? Presidente del Club Llaneros encendió las redes sociales tras la goleada de Atlético Nacional


    [grupos] [fixture items="7"]