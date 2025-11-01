Las Selecciones Colombia de Futsal, tanto en la categoría Sub-20 como la de Mayores, se preparan para afrontar un nuevo desafío continental en la CONMEBOL Liga Evolución – Zona Norte 2025.

El torneo, fundamental para el desarrollo del futsal en la región, tendrá lugar en el Poliedro de Caracas, Venezuela, y se disputará a lo largo de cinco intensas jornadas, desde el 12 hasta el 16 de noviembre.

Los equipos nacionales buscarán el título de la zona que les daría el pase a una gran final interzonal.

Este campeonato, impulsado por la Dirección de Desarrollo de la CONMEBOL, contará con la participación de cinco Asociaciones Miembro de la región Norte y se jugará bajo un formato de todos contra todos.

Un aspecto clave y distintivo de la competencia es que la tabla de posiciones será acumulativa; es decir, los puntos obtenidos por la Selección Sub-20 se sumarán a los de la Selección Absoluta.

El país que logre la mayor cantidad de puntos combinados será el flamante campeón de la Zona Norte 2025.

El calendario de partidos será doble en cada jornada, garantizando emoción continua para los aficionados.

En primer lugar, los juveniles de la categoría Sub-20 saltarán a la cancha, y a continuación, la selección absoluta disputará su respectivo encuentro.

Futsal colombiano listo para la Conmebol Liga Evolución – Zona Norte 2025

El debut de Colombia está programado para el 12 de noviembre ante el anfitrión, Venezuela, con la Sub-20 jugando a las 4:00 p.m. y los Mayores a las 6:15 p.m. (Hora Col).

La acción continuará los días siguientes. El 13 de noviembre, Colombia se medirá a Ecuador, con horarios de 9:00 a.m. y 11:15 a.m. (Hora Col), respectivamente.

El plato fuerte llegará el 14 de noviembre cuando la delegación cafetera enfrente a una potencia mundial como Brasil (4:00 p.m. y 6:15 p.m.).

Finalmente, la cuarta y última jornada de compromisos se cerrará el 16 de noviembre frente a la selección de Perú (9:00 a.m. y 11:15 a.m. – Hora Col).

El campeón de esta Zona Norte avanzará a una final interzonal, donde se enfrentará al ganador de la Zona Sur para definir al campeón absoluto de la CONMEBOL Liga Evolución de Futsal.

Con miras a ese objetivo, los convocados de las Selecciones Colombia Sub-20 y Mayores se encuentran concentrados y listos para dejar el nombre del país en alto y demostrar el crecimiento y potencial del futsal colombiano en el ámbito continental.

Más noticias de Deporte