Resumen: Desmantelan red de microtráfico en el suroeste antioqueño: varios capturados por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas cerca de colegios y parques.

Golpe al microtráfico: caen presuntos traficantes que operaban cerca de colegios y parques en Antioquia

Un operativo policial en el suroeste antioqueño dejó como resultado la captura de varios presuntos integrantes de una red dedicada al microtráfico.

El proceso investigativo, que incluyó labores de inteligencia y registros coordinados por la Policía, permitió acreditar la participación de los detenidos en delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Según el informe oficial, las personas capturadas venían desarrollando sus actividades delictivas en puntos cercanos a instituciones educativas y parques públicos, con el aparente propósito de captar a menores de edad para el consumo y la distribución de sustancias ilícitas.

Las autoridades señalaron que esta estrategia convierte a plazas y entornos escolares en focos de riesgo para la comunidad y obliga a reforzar la presencia institucional en esos espacios.

Durante los allanamientos se incautaron elementos probatorios que ahora forman parte de la investigación y que apuntan a una estructura organizada para la comercialización y el traslado de drogas a pequeña escala.

La Fiscalía evaluará los cargos y adelantará las etapas procesales correspondientes para determinar responsabilidades penales.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener operativos permanentes contra el microtráfico en los municipios del suroeste antioqueño, con el fin de desarticular redes y recuperar la seguridad en los entornos donde se forman niños y jóvenes.

Asimismo, la Policía hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier comportamiento sospechoso que ponga en riesgo la tranquilidad y el bienestar de las familias: la colaboración ciudadana es clave para prevenir la expansión de estas redes.

