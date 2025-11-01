¡A conquistar la gloria! Inicia la venta de combos para acompañar al DIM en su camino a la final de Copa y Liga

El DIM anunció el inicio de la venta de un combo especial de boletería que garantiza a los aficionados la asistencia a dos de los encuentros más cruciales del semestre.

Por un lado la semifinal de la Copa BetPlay 2025-II ante Envigado y uno de los partidos correspondientes al cuadrangular final de la Liga BetPlay 2025-II.

Esta estrategia busca facilitar el acceso de la fiel hinchada a las instancias decisivas, mientras el club se juega el pase a las finales de ambos torneos.

La iniciativa responde al gran momento deportivo del equipo y a la alta expectativa que generan estos compromisos para los hinchas del rojito.

La decisión de ofrecer este combo, en lugar de la tradicional recarga del abono, se debe a la imposibilidad logística de disputar los tres partidos del cuadrangular final de la Liga como local en el Estadio Atanasio Girardot.

La programación de múltiples eventos de ciudad durante el mes de noviembre ha obligado al club a buscar alternativas para garantizar la organización adecuada de los encuentros y poder recibir a sus cerca de 20 mil abonados en escenarios disponibles.

Esta medida garantiza que la logística esté a la altura de la importancia de estos duelos.

La venta del combo se estructurará en tres etapas clave para asegurar la prioridad a los más fieles.

La primera etapa, del 31 de octubre al 6 de noviembre, está dirigida a abonados 2025-II, quienes podrán reservar sus mismos puestos, y al público general, con acceso a casi todas las tribunas, excepto Norte.

La segunda etapa, exclusiva el 7 de noviembre, será para abonados de la fase Todos Contra Todos y compradores de cuartos de Copa, habilitando el cambio de silla.

Finalmente, la tercera etapa (8 y 9 de noviembre) abrirá la venta al público general con precio full, incluyendo la Tribuna Norte.

Adquirir este combo trae consigo múltiples beneficios para los aficionados. Los abonados gozarán de reserva de silla y un precio especial durante su periodo de compra.

Además, tanto abonados como no abonados que compren el combo tendrán un precio preferencial y prioridad de compra en varios escenarios futuros.

Estos incluyen prioridad de compra de boletería en caso de habilitarse un partido adicional del cuadrangular en el Atanasio Girardot, en los encuentros que se jueguen fuera del estadio, y para las instancias finales si el equipo logra avanzar en cualquiera de las dos competencias.

El DIM se ha proyectado como uno de los firmes candidatos a meterse a las dos finales, tanto de la Copa como de la Liga BetPlay.

⚠️ Incluye el partido de semifinal de Copa y un partido de cuadrangulares de Liga.

