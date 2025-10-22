Envigado quiere ser campeón de la Copa: Sacó a Millonarios, sacó a Pereira ¿Sigue el DIM?

Resumen: El Envigado FC continúa su sorprendente racha en la Copa BetPlay al eliminar al Deportivo Pereira en los cuartos de final, avanzando a las semifinales para enfrentar al DIM. Tras ganar 2-1 en casa e igualar la serie al caer 1-0 en Pereira, el Envigado se impuso en una insólita tanda de penales con solo tres aciertos de nueve cobros, destacando la actuación de su guardameta Andrés Tovar, quien atajó tres de los cobros del Pereira, sumando este logro a la eliminación previa de Millonarios.
Envigado sigue siendo la sorpresa de la Copa BetPlay, en la noche anterior, sacando de circulación al Deportivo Pereira.
En el festival del desperdicio de penales, la cantera de héroes marcó uno más, simple, y con uno más le bastó para ser el próximo rival del DIM que ya está en semifinal.
Este logro de Envigado no es sorpresa, el cuadro naranja visitó a los matecañas, tras la victoria de local 2-1.
En Pereira, Envigado cayó por la mínima diferencia, dejando la serie igualada 2-2 y forzando la tanda de penales.
Ya desde el punto blanco del penal pasó algo insólito. De nueve cobros, solo tres balones entraron al fondo de la red.
Pereira, que arrancó cobrando, solo marcó uno de las 5 oportunidades, mientras Envigado marcó dos de los cuatro lanzamientos que tuvo.
La gran figura, en especial en la tanda de penales, fue el guardameta de Envigado, el canterano Andrés Tovar que atacó tres de los cuatro desperdicios de Pereira.
Este logro de los dirigidos por Andrés Orozco se suma al duro golpe que le propinaron a Millonarios, a los que dejaron por fuera de la Copa.
El próximo rival de la Cantera de Héroes es el DIM, que espera dar la pelea ante el sorprendente equipo naranja por un cupo a la final.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.