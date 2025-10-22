Envigado sigue siendo la sorpresa de la Copa BetPlay, en la noche anterior, sacando de circulación al Deportivo Pereira.

En el festival del desperdicio de penales, la cantera de héroes marcó uno más, simple, y con uno más le bastó para ser el próximo rival del DIM que ya está en semifinal.

Este logro de Envigado no es sorpresa, el cuadro naranja visitó a los matecañas, tras la victoria de local 2-1.

En Pereira, Envigado cayó por la mínima diferencia, dejando la serie igualada 2-2 y forzando la tanda de penales.

Ya desde el punto blanco del penal pasó algo insólito. De nueve cobros, solo tres balones entraron al fondo de la red.

Envigado quiere ser campeón de la Copa: Sacó a Millonarios, sacó a Pereira ¿Sigue el DIM?

Pereira, que arrancó cobrando, solo marcó uno de las 5 oportunidades, mientras Envigado marcó dos de los cuatro lanzamientos que tuvo.

La gran figura, en especial en la tanda de penales, fue el guardameta de Envigado, el canterano Andrés Tovar que atacó tres de los cuatro desperdicios de Pereira.

Este logro de los dirigidos por Andrés Orozco se suma al duro golpe que le propinaron a Millonarios, a los que dejaron por fuera de la Copa.

El próximo rival de la Cantera de Héroes es el DIM, que espera dar la pelea ante el sorprendente equipo naranja por un cupo a la final.

