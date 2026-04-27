Resumen: Capturan a tres hombres por hurto en TransMilenio en estación Banderas tras robo con armas en bus articulado.

¡No llegaron lejos! La Policía frena robo de pertenencias y camiseta de Millonarios dentro de un bus de TransMilenio

Un nuevo caso de hurto TransMilenio fue frustrado por las autoridades en la localidad de Kennedy, donde tres hombres fueron capturados tras ser señalados de cometer un robo al interior de un bus articulado del sistema de transporte masivo.

El hecho ocurrió en la estación Banderas, luego de que el centro de monitoreo detectara comportamientos sospechosos a través de las cámaras de videovigilancia. La alerta permitió que uniformados del grupo especializado en transporte masivo llegaran rápidamente al lugar para verificar la situación.

Según el reporte preliminar, la víctima abordó a los policías y señaló a tres individuos como responsables de intimidarlo con armas para despojarlo de sus pertenencias. Entre los elementos hurtados estaría incluso una camiseta de Millonarios, en medio de un episodio que también involucró rivalidad entre hinchas de equipos de fútbol.

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Durante el procedimiento de registro, las autoridades encontraron en poder de los sospechosos un arma traumática y dos armas cortopunzantes, que habrían sido utilizadas para cometer el hurto TransMilenio dentro del vehículo.

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Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas. Entre tanto, las autoridades continúan reforzando la seguridad en estaciones y buses del sistema para prevenir este tipo de hechos.

Este caso pone en evidencia la importancia del monitoreo en tiempo real y la reacción oportuna de las autoridades, factores que permitieron evitar que el hecho tuviera mayores consecuencias.

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