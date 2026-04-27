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Resumen: Según versiones extraoficiales el conductor perdió el control total del automotor, invadió la calzada contraria y terminó colisionando violentamente contra un muro lateral de la estructura. Lamentablemente, en ese punto exacto se encontraban durmiendo varios habitantes en situación de calle

Sin pase, ni seguros del carro y en presunto estado de «alteración»: Conductor atropelló y mató a habitantes de calle por Los Puentes

Minuto30.com .- Un amanecer trágico y sangriento se vivió este lunes 27 de abril en el centro de Medellín. Un fatal accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada en el soterrado de los puentes, cerca a la Plaza Minorista, dejando un saldo lamentable de dos personas fallecidas y al menos cuatro heridas, tras ser embestidas por un vehículo particular que perdió el control.

El fatal choque: Los arrolló mientras dormían

Según testigos, el siniestro ocurrió exactamente en la carrera 57 con calle 58. Un vehículo tipo Clio, que se movilizaba en sentido Occidente – Oriente sobre el deprimido de La Minorista, sector los puentes, protagonizó la tragedia.

Según versiones extraoficiales el conductor perdió el control total del automotor, invadió la calzada contraria y terminó colisionando violentamente contra un muro lateral de la estructura. Lamentablemente, en ese punto exacto se encontraban durmiendo varios habitantes en situación de calle, quienes recibieron el impacto directo del vehículo, el cual terminó con un volcamiento lateral.

Al lugar de la tragedia llegaron rápidamente unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Medellín, agentes de Tránsito y personal de la Secretaría de Salud para atender la emergencia.

Las víctimas: Dos fallecidos y tres heridos

El desastre dejó un saldo devastador. Las autoridades confirmaron la muerte en el lugar de los hechos de dos personas, y el traslado de varios heridos a diferentes centros asistenciales:

Las personas fallecidas, eran habitantes en situación de calle; una mujer de identidad desconocida, de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad y un hombre de identidad desconocida, de aproximadamente entre 70 y 75 años de edad.

Personas lesionadas:

Dos habitantes de calle, un hombre y una mujer, resultaron gravemente heridos por el impacto. De uno de los lesionados se conoció que sufrió un trauma craneoencefálico severo y tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica en el oriente de Medellín.

El pasajero del carro, un hombre de aproximadamente 45 años, sufrió un trauma en la pierna izquierda y afectación cerebral, siendo remitido a una clínica del norte de la ciudad.

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El conductor resultó con lesiones leves tras el volcamiento.

Sin licencia, sin papeles y en presunto estado de alteración

El caso ha generado profundo rechazo por las condiciones en las que se movilizaba el responsable de la tragedia.

Según el reporte preliminar, el individuo que iba al volante presentaba un evidente estado de alteración, aunque las pruebas forenses determinarán si se encontraba bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes.

A esta grave conducta se suman hallazgos alarmantes tras la revisión de sus antecedentes y los del vehículo:

El conductor no portaba licencia de conducción.

El vehículo tenía todos los seguros (SOAT) y la revisión técnico-mecánica vencidos.

Tras recibir atención médica básica en el lugar, el conductor responsable fue capturado por la Policía y trasladado bajo estricta custodia a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, donde en las próximas horas se iniciará su proceso de judicialización por homicidio culposo y lesiones personales en accidente de tránsito.