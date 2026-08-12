¡Milagro en el Chocó! Aparece sana y salva la familia de 4 personas desaparecida tras sismo

Resumen: Saber que están vivos es una gran alegría para nuestro departamento y para el país, expresó la gobernadora de Chocó

Minuto30.com .- En medio de la angustia y el dolor que embarga al departamento del Chocó y a gran parte del país tras el devastador sismo reciente, una noticia llena de luz y esperanza ha emocionado a todos los colombianos.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, confirmó a través de sus canales oficiales que la familia de cuatro personas, que había sido reportada como desaparecida en las horas críticas posteriores al movimiento telúrico, ha aparecido sana y salva.

Evacuación exitosa e incomunicación

El drama de esta familia chocoana comenzó durante el fuerte sismo. Según el reporte de las autoridades, los cuatro integrantes lograron reaccionar con rapidez y evacuar su vivienda en el momento preciso del movimiento sísmico, poniéndose a salvo del colapso de estructuras.

Sin embargo, debido a la caída masiva de las redes de telecomunicaciones y fluido eléctrico en la región, la familia quedó completamente incomunicada. Esta falta de contacto fue lo que generó la alerta de desaparición y la angustia entre sus allegados y los organismos de socorro que iniciaron su búsqueda.

A resguardo en la XV Brigada del Ejército

Tras horas de incertidumbre, los cuatro integrantes de la familia fueron localizados y puestos a salvo. La mandataria departamental informó que, en este momento, se encuentran recibiendo atención básica y resguardo seguro en las instalaciones de la XV Brigada del Ejército Nacional, ubicada en Quibdó.

«En medio de todo esto, saber que están vivos es una gran alegría para nuestro departamento y para el país», expresó emocionada la gobernadora Córdoba-Curi, bajo el hashtag #EmergenciaSismoChocó.

Este hallazgo exitoso inyecta una dosis vital de motivación a los cientos de rescatistas, militares y voluntarios que continúan trabajando incansablemente en el Chocó, buscando más señales de vida entre los escombros. Desde Minuto30, celebramos la vida de esta familia y seguimos atentos a la evolución de la emergencia.