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    ¡Milagro en el Chocó! Aparece sana y salva la familia de 4 personas desaparecida tras sismo

    Saber que están vivos es una gran alegría para nuestro departamento y para el país, expresó la gobernadora de Chocó

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Milagro en el Chocó! Aparece sana y salva la familia de 4 personas desaparecida tras sismo

    Resumen: Saber que están vivos es una gran alegría para nuestro departamento y para el país, expresó la gobernadora de Chocó

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    Minuto30.com .- En medio de la angustia y el dolor que embarga al departamento del Chocó y a gran parte del país tras el devastador sismo reciente, una noticia llena de luz y esperanza ha emocionado a todos los colombianos.

    La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, confirmó a través de sus canales oficiales que la familia de cuatro personas, que había sido reportada como desaparecida en las horas críticas posteriores al movimiento telúrico, ha aparecido sana y salva.

    Nubia Carolina Córdoba-Curi, gobernadora de Chocó

    Nubia Carolina Córdoba-Curi, gobernadora de Chocó

    Evacuación exitosa e incomunicación

    El drama de esta familia chocoana comenzó durante el fuerte sismo. Según el reporte de las autoridades, los cuatro integrantes lograron reaccionar con rapidez y evacuar su vivienda en el momento preciso del movimiento sísmico, poniéndose a salvo del colapso de estructuras.

    Sin embargo, debido a la caída masiva de las redes de telecomunicaciones y fluido eléctrico en la región, la familia quedó completamente incomunicada. Esta falta de contacto fue lo que generó la alerta de desaparición y la angustia entre sus allegados y los organismos de socorro que iniciaron su búsqueda.

    A resguardo en la XV Brigada del Ejército

    Tras horas de incertidumbre, los cuatro integrantes de la familia fueron localizados y puestos a salvo. La mandataria departamental informó que, en este momento, se encuentran recibiendo atención básica y resguardo seguro en las instalaciones de la XV Brigada del Ejército Nacional, ubicada en Quibdó.

    «En medio de todo esto, saber que están vivos es una gran alegría para nuestro departamento y para el país», expresó emocionada la gobernadora Córdoba-Curi, bajo el hashtag #EmergenciaSismoChocó.

    Este hallazgo exitoso inyecta una dosis vital de motivación a los cientos de rescatistas, militares y voluntarios que continúan trabajando incansablemente en el Chocó, buscando más señales de vida entre los escombros. Desde Minuto30, celebramos la vida de esta familia y seguimos atentos a la evolución de la emergencia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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