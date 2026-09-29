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Resumen: Un hombre de 20 años fue capturado en Bogotá por su presunta responsabilidad en hechos de violencia sexual y violencia intrafamiliar contra una adolescente de 16 años.

¡La habría encerrado y amenazado! Capturan a hombre señalado de agredir a su pareja de 16 años

Un hombre de 20 años fue capturado en Bogotá por su presunta responsabilidad en hechos de violencia sexual y violencia intrafamiliar contra su pareja sentimental, una adolescente de 16 años.

El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía 39 Local, luego de que las autoridades obtuvieran una orden judicial por los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada.

De acuerdo con la investigación, los hechos que dieron origen al proceso habrían ocurrido el pasado 10 de septiembre dentro de una vivienda ubicada en la localidad de Usme. Según las autoridades, el hombre habría golpeado y agredido sexualmente a la adolescente.

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La investigación también señala que la menor habría sido obligada a realizar actos en contra de su voluntad y que el señalado agresor presuntamente habría tomado fotografías de ella sin autorización.

Posteriormente, según el expediente, la habría intimidado con divulgar las imágenes si informaba sobre lo ocurrido o acudía ante las autoridades.

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Otro de los elementos conocidos durante la investigación apunta a que la adolescente habría permanecido encerrada durante varios días dentro del inmueble, lo que habría dificultado que pudiera solicitar ayuda.

El caso llegó a conocimiento de las autoridades después de que el padre de la menor observara lesiones en su integridad y acudiera a denunciar. A partir de esa alerta se activaron las labores investigativas que permitieron recopilar elementos y establecer la identidad del señalado.

Tras su captura, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y fue presentado ante un juez de control de garantías. Luego de las audiencias, el juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La investigación continuará para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar la responsabilidad penal del procesado.

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