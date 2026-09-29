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    Santiago Mira desapareció en Medellín

    La desaparición ocurrió el 24 de septiembre en Manrique Oriental

    Publicado por: Juan Manuel

    SANTIAGO MIRA RIVERA
    Santiago Mira desapareció en Medellín

    Resumen: Santiago Mira Rivera, de 35 años, sexo masculino, nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido. La desaparición ocurrió el 24 de septiembre de 2026 en Manrique Oriental.

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    Santiago Mira Rivera, de 35 años, sexo masculino, nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido. La desaparición ocurrió el 24 de septiembre de 2026 en Manrique Oriental.

    Al momento de su desaparición vestía una sudadera negra, una camiseta roja del Medellín y tenis blancos con negro.

    Como señales particulares, presenta un tatuaje en la espalda con la palabra “Resistencia”, una cicatriz en forma de medialuna en el antebrazo derecho y una cicatriz en la muñeca derecha.

    1 BOLETIN SANTIAGO MIRA RIVERA

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