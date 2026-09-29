Santiago Mira desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Santiago Mira Rivera, de 35 años, sexo masculino, nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido. La desaparición ocurrió el 24 de septiembre de 2026 en Manrique Oriental.

Santiago Mira Rivera, de 35 años, sexo masculino, nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido. La desaparición ocurrió el 24 de septiembre de 2026 en Manrique Oriental.

Al momento de su desaparición vestía una sudadera negra, una camiseta roja del Medellín y tenis blancos con negro.

Como señales particulares, presenta un tatuaje en la espalda con la palabra “Resistencia”, una cicatriz en forma de medialuna en el antebrazo derecho y una cicatriz en la muñeca derecha.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes