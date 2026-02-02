¡OJO! Cambios viales en Sabaneta por obras en la 43A

Resumen: Si eres residente de los sectores de Villas del Carmen, San Antonio o Terra Santa, o si transitas habitualmente hacia el sur del Valle de Aburrá, conocer estos cambios no es una opción, sino una necesidad

Minuto30.com .- La transformación de la Avenida 43A en Sabaneta avanza, pero con ella llegan retos significativos para la movilidad entre las calles 55 sur y 60 sur.

Si eres residente de los sectores de Villas del Carmen, San Antonio o Terra Santa, o si transitas habitualmente hacia el sur del Valle de Aburrá, conocer estos cambios no es una opción, sino una necesidad para evitar congestiones mayores.

Plan de manejo de tráfico habilitado por la Secretaría de Movilidad para garantizar el acceso seguro a las zonas de influencia de la obra.

1. Acceso a Villas del Carmen y San Antonio 2: Lo que debes saber

Uno de los puntos con mayor flujo es el ingreso a estos dos barrios residenciales. El esquema de circulación se ha modificado de la siguiente manera:

Los conductores que se desplacen en sentido Sur – Norte por la 43A deberán realizar el ingreso por la calle 60 sur. Se ha habilitado un carril exclusivo de descenso que permite llegar directamente a la entrada del barrio.

Para quienes vienen en sentido Norte – Sur, el ingreso por la 43A continúa con normalidad, permitiendo una conectividad fluida para los residentes que regresan desde Medellín o Envigado.

2. Sector Virgen del Carmen: Doble vía temporal

El acceso al sector de la Virgen del Carmen experimenta un cambio fundamental en la carrera 44. Para facilitar la entrada y salida sin depender de las calzadas en obra de la 43A, esta vía operará de forma excepcional en doble sentido de circulación.

Se recomienda extremar precauciones, ya que los peatones y conductores habituales están acostumbrados a un solo sentido de flujo.

3. Terra Santa: Ingreso por la Calle 57 Sur

Para los residentes y visitantes del edificio Terra Santa, el acceso se mantiene por la Avenida 43A. Sin embargo, el punto crítico de giro se concentra en la calle 57 sur, donde se ha dispuesto un carril técnico para permitir el ingreso seguro al parqueadero y portería sin obstruir el paso de la maquinaria pesada de la obra.

Como evitar el ‘trancón’ en la 43A

Entendemos que las obras generan malestar, pero la planificación es tu mejor aliada. Aquí te dejamos tres recomendaciones basadas en el reporte de movilidad actual:

Prioriza la Carrera 48 (Avenida Las Vegas): Siempre que sea posible, utiliza Las Vegas como vía alterna para desplazarte hacia el centro de Sabaneta o hacia Caldas.

Horas Pico: Evita el tramo entre la 55 y la 60 sur entre las 6:30 a.m. – 8:30 a.m. y las 5:00 p.m. – 7:30 p.m., momentos en los que el flujo de carga pesada y vehículos particulares satura los carriles habilitados.

Sigue la señalización de obra: No intentes realizar giros prohibidos en las calles 58 o 59 sur; los agentes de tránsito están realizando controles constantes para evitar bloqueos en “X”.