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    ‘Puro show con armas falsas’: así fueron capturados extorsionistas que intimidaban a campesinos en Antioquia

    ¡Caen falsos guerrilleros en Antioquia! Capturaron a ‘Julián’ y ‘La Crespa’, señalados de secuestrar y extorsionar.

    Publicado por: Melissa Noreña

    'Puro show con armas falsas': así fueron capturados extorsionistas que intimidaban a campesinos en Antioquia
    Foto de Policía Nacional.
    ‘Puro show con armas falsas’: así fueron capturados extorsionistas que intimidaban a campesinos en Antioquia

    Resumen: Capturan a ‘Julián’ y ‘La Crespa’ por secuestros extorsivos en el norte de Antioquia. Simulaban ser guerrilleros para intimidar víctimas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dos personas señaladas de protagonizar una serie de secuestros extorsivos en Antioquia fueron capturadas por las autoridades tras varias semanas de investigación y denuncias de las víctimas.

    El operativo se llevó a cabo en una vivienda del municipio de Donmatías, donde uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de los presuntos delincuentes, conocidos con los alias de ‘Julián’ y ‘La Crespa’.

    De acuerdo con la información oficial, los capturados tenían azotados varios municipios, utilizando un mismo modus operandi: interceptaban a campesinos, transportadores y comerciantes en zonas rurales o vías intermunicipales, donde los intimidaban con armas de juguete para simular ser integrantes de grupos armados ilegales.

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    Uno de los casos ocurrió en la vía que conecta Entrerríos con Donmatías, donde una víctima fue obligada a detener su vehículo. Allí, los delincuentes se hicieron pasar por miembros de disidencias de las Farc y grabaron un video para presionar a sus familiares con exigencias económicas.

    Las autoridades señalan que ‘Julián’ y ‘La Crespa’ estarían implicados en al menos 17 hechos similares, logrando recaudar cerca de $200 millones de pesos producto de estas actividades ilegales.

    Durante el allanamiento, fueron incautadas dos armas que simulaban ser fusiles AK-47, además de prendas oscuras que utilizaban para intimidar a sus víctimas y aparentar pertenecer a estructuras criminales.

    Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y podrían enfrentar cargos por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

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