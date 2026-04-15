Resumen: Capturan a ‘Julián’ y ‘La Crespa’ por secuestros extorsivos en el norte de Antioquia. Simulaban ser guerrilleros para intimidar víctimas.

‘Puro show con armas falsas’: así fueron capturados extorsionistas que intimidaban a campesinos en Antioquia

Dos personas señaladas de protagonizar una serie de secuestros extorsivos en Antioquia fueron capturadas por las autoridades tras varias semanas de investigación y denuncias de las víctimas.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda del municipio de Donmatías, donde uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de los presuntos delincuentes, conocidos con los alias de ‘Julián’ y ‘La Crespa’.

De acuerdo con la información oficial, los capturados tenían azotados varios municipios, utilizando un mismo modus operandi: interceptaban a campesinos, transportadores y comerciantes en zonas rurales o vías intermunicipales, donde los intimidaban con armas de juguete para simular ser integrantes de grupos armados ilegales.

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Uno de los casos ocurrió en la vía que conecta Entrerríos con Donmatías, donde una víctima fue obligada a detener su vehículo. Allí, los delincuentes se hicieron pasar por miembros de disidencias de las Farc y grabaron un video para presionar a sus familiares con exigencias económicas.

Las autoridades señalan que ‘Julián’ y ‘La Crespa’ estarían implicados en al menos 17 hechos similares, logrando recaudar cerca de $200 millones de pesos producto de estas actividades ilegales.

Durante el allanamiento, fueron incautadas dos armas que simulaban ser fusiles AK-47, además de prendas oscuras que utilizaban para intimidar a sus víctimas y aparentar pertenecer a estructuras criminales.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y podrían enfrentar cargos por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

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