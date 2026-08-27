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Resumen: La Fiscalía capturó en Villavicencio a Leonel Llanos, señalado de participar en labores de seguimiento y coordinación antes del ataque que dejó muertos a un empresario arrocero y su escolta en La Cabrera, Bogotá. Las autoridades también investigan a otros presuntos involucrados y buscan esclarecer quién era el objetivo del atentado.

Capturan en Villavicencio a presunto implicado en crimen de empresario arrocero en Bogotá

La investigación por el ataque armado que dejó dos personas muertas en el norte de Bogotá registró un nuevo avance. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Leonel Llanos, señalado como uno de los presuntos implicados en el crimen de un empresario del sector arrocero y su escolta.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de febrero en inmediaciones de un gimnasio, en el sector de La Cabrera, localidad de Chapinero. Llanos Paternina fue capturado en Villavicencio, Meta, en una operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional.

Habría participado en labores previas al ataque

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, el capturado habría realizado actividades de seguimiento y vigilancia antes del crimen.

Además, presuntamente participó en labores de coordinación logística y se movilizó en motocicleta por el sector donde posteriormente se produjo el ataque armado.

La Fiscalía busca establecer cuál habría sido su participación dentro de los hechos. Su captura ya fue legalizada y, en las próximas horas, el ente investigador avanzará con la imputación por los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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El ataque habría tenido otro objetivo

La investigación desarrollada de manera articulada por las direcciones seccionales de Bogotá y Cundinamarca permitió establecer una hipótesis sobre el objetivo de la acción armada.

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De acuerdo con los elementos recopilados, el homicidio presuntamente estaba dirigido contra otro ciudadano. Sin embargo, al momento de ejecutarse el ataque, las víctimas habrían sido otras personas.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a todos los posibles responsables.

Otro hombre relacionado con el caso fue asesinado

En el desarrollo de las indagaciones también se conoció que otro hombre presuntamente vinculado con el ataque contra el empresario y su escolta fue asesinado el pasado 30 de mayo en Tibiritá, Cundinamarca.

Según la Fiscalía, esta persona habría facilitado la huida del sicario tras el crimen ocurrido en Bogotá.

Por ese homicidio fue judicializado Onori José Medoza , señalado como presunto responsable. Un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado.

Actualmente, Medoza permanece en un centro carcelario mientras continúa su proceso judicial.

Con esta nueva captura, la investigación por el ataque ocurrido en La Cabrera continúa avanzando. Las autoridades buscan esclarecer la participación de los presuntos implicados y determinar las responsabilidades correspondientes por la muerte del empresario arrocero y su escolta.