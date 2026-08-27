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Resumen: Una canina fue rescatada en la estación Guatoque de TransMilenio luego de varias horas de seguimiento por parte del IDPYBA y la Policía de Bogotá. El animal, que habría sido utilizado para pedir dinero, fue encontrado en condición física deteriorada y sin alimento ni agua. Tras la aprehensión preventiva, quedó bajo custodia del IDPYBA y fue trasladado a una clínica veterinaria para realizarle exámenes y determinar su estado de salud.

¡Alerta en TransMilenio! Rescatan a canina que habría sido utilizada para mendicidad en Bogotá

Una denuncia ciudadana permitió poner en marcha un operativo para ubicar a una canina que, según los reportes recibidos por las autoridades, estaría siendo utilizada con fines de mendicidad dentro del sistema TransMilenio, en Bogotá.

El caso fue atendido por un equipo del Bloque de Atención y Rescate (BAR) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), que realizó un seguimiento durante varias horas en diferentes estaciones y buses del sistema de transporte.

Para localizar al animal también se utilizaron las cámaras de seguridad disponibles en el sistema. Gracias a este monitoreo, los equipos lograron establecer que la canina se encontraba en la estación Guatoque, donde finalmente fue ubicada para recibir atención.

Una vez en el lugar, personal médico veterinario del IDPYBA realizó una primera valoración y procedió con la aprehensión preventiva del animal.

Encontraron a la canina en condición física deteriorada

Durante la intervención, las autoridades hicieron una evaluación inicial de las condiciones en las que se encontraba la canina.

De acuerdo con los primeros reportes, el animal presentaba una condición física deteriorada. Además, durante el procedimiento no se evidenció que tuviera disponibles alimento ni agua para su consumo.

Estos hallazgos llevaron a que la canina quedara bajo custodia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, desde donde fue trasladada a la Clínica Operadora.

En este centro se le practicarán los exámenes veterinarios correspondientes con el objetivo de establecer con mayor precisión su estado de salud y determinar la complejidad de las condiciones que presenta.

Por el momento, las autoridades no han entregado información adicional sobre los resultados de estos estudios ni sobre la evolución de la canina.

Un operativo que comenzó con denuncias ciudadanas

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La intervención se originó a partir de denuncias de ciudadanos que alertaron sobre la presunta utilización del animal para pedir dinero dentro del sistema de transporte.

A partir de esta información, el equipo BAR inició el seguimiento en estaciones y buses de TransMilenio. El procedimiento contó con el apoyo de las cámaras de seguridad, que permitieron avanzar en la ubicación de la canina hasta encontrarla en la estación Guatoque.

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La actuación fue desarrollada de manera conjunta por diferentes equipos y entidades. En el operativo participaron la Policía de Bogotá, TransMilenio, el Bloque de Atención y Rescate (BAR), el Escuadrón Anticrueldad y personal médico veterinario del IDPYBA.

Una vez realizada la aprehensión preventiva, el animal quedó bajo protección institucional para continuar con el proceso de valoración.

Autoridades recuerdan la importancia de denunciar

El IDPYBA destacó la participación de las personas que alertaron sobre la situación, pues sus reportes permitieron activar el procedimiento y localizar a la canina.

La entidad reiteró que las denuncias ciudadanas pueden ser fundamentales para que los casos en los que exista una posible situación de maltrato o afectación al bienestar de un animal sean conocidos por las autoridades.

Para reportar posibles casos de maltrato animal en Bogotá, los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea de Emergencias 123.

También está disponible el correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co, además de la atención presencial en la Carrera 10 No. 26-51, Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, piso 5.

Otra alternativa es utilizar el sistema Bogotá Te Escucha, mediante el cual los ciudadanos pueden presentar sus reportes y adjuntar fotografías o videos que puedan servir como evidencia.

En este caso, la canina permanece bajo custodia del IDPYBA mientras se realizan los exámenes veterinarios que permitirán conocer con mayor detalle su estado de salud.

Las autoridades continuarán con el procedimiento correspondiente a partir de la información recopilada durante el operativo realizado en TransMilenio.