Escándalo en inteligencia: filtran audios de funcionario de la DNI presionando a militares

Resumen: Filtración de audios atribuidos a Wilmar Mejía de la DNI revela presuntas presiones a oficiales militares para obtener información sobre altos mandos y supuestos seguimientos al gobierno Petro.

Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Gustavo Petro tras la filtración de audios atribuidos a Wilmar Mejía, miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y delegado presidencial, que evidenciarían presuntas presiones a oficiales de la fuerza pública para obtener información sensible sobre altos mandos militares.

El caso, revelado por El Tiempo, ha generado dudas sobre la transparencia en los procesos de ascenso y la estabilidad institucional.

Desde hace meses, oficiales de la Policía y el Ejército han manifestado su inconformidad por los cambios en los procedimientos de ascensos, retiros y reintegros, que ahora dependen directamente de la DNI y de directrices de la Casa de Nariño.

Al menos cinco oficiales declararon al medio citado que durante los exámenes de polígrafo se les preguntó directamente por generales activos y retirados, así como por supuestos seguimientos al gobierno de Petro. Aunque la DNI negó estas prácticas inicialmente, el escándalo resurgió con fuerza tras la denuncia de Caracol Noticias.

Los audios, grabados por personal de la propia DNI y entregados al medio, muestran a una voz identificada como la de Mejía discutiendo estrategias para influir en nombramientos militares y obtener información comprometedora sobre oficiales.

En uno de los fragmentos se escucha: “Me informaron que falta un visto bueno del presidente para unos nombramientos nuevos que hay, entre esos Paul Favela, varios”. En otra parte, Mejía plantea la posibilidad de “salvar al presidente de la hoguera en la que está tan brava” y de “desviar la atención” con información que beneficie al gobierno.

Además, el funcionario insta a los oficiales a hablar sin reservas: “Dígale al coronel que me hable a calzón quitado, que no se vaya a guardar nada, que me cuente todo, que de todo lo que sabe algo sacamos en beneficio mutuamente”.

Las grabaciones también incluyen advertencias sobre discreción y la importancia de no exponer a quienes colaboran: “La idea es que pueda seguir y ascienda a coronel. Es que pueda seguir con su trasegar institucional. Pero si lo van a salvar hoy para entregarlo en 3 meses, pues no hicimos nada”.

Por su parte, la DNI rechazó haber realizado prácticas de presión o filtración de información y precisó que algunos de los chats mencionados corresponden a fechas anteriores al ingreso de Mejía a la entidad.

En una segunda grabación se solicita información que demuestre que generales ordenaron seguimientos contra el gobierno, mencionando específicamente a la coronel Julie Katherine Ruiz y a los generales Vargas y Naranjo.

La controversia ha reavivado el debate sobre la influencia de la DNI y la Casa de Nariño en los procesos internos de la fuerza pública, mientras la opinión pública espera respuestas claras sobre la autenticidad de los audios y las responsabilidades institucionales.

