Capturan en Medellín alias ‘Medio Labio’, presunto socio de la mafia italiana

Resumen: Jhon Henry, alias ‘Medio Labio’, fue capturado en Medellín. Es señalado de lavar $147.000 millones para el Clan del Golfo y mafias italianas.

En una operación de inteligencia militar y policial que cruzó fronteras, las autoridades colombianas y europeas lograron la captura de Jhon Henry, alias ‘Medio Labio’.

El operativo, que se convirtió en una prioridad para la Guardia Civil de España y la Europol, se realizó en la vía Las Palmas, en el sector de El Poblado.

El indiciado, considerado un “capo invisible”, fue interceptado por agentes de la Dipol mientras se desplazaba en un vehículo de alta gama escoltado, poniendo fin a años de rastreo por las principales agencias antimafia del mundo.

Jhon Henry no es un nombre nuevo en el mundo del crimen; su antimafia trayectoria se remonta a los nexos familiares con sus primos, los hermanos Rendón Herrera (alias ‘El Alemán’ y ‘Don Mario’), fundadores del Clan del Golfo.

Según la Fiscalía, alias ‘Medio Labio’ habría perfeccionado un sistema de blanqueo de capitales mediante el método ‘Hawala’, logrando transar más de $147.000 millones de pesos sin dejar rastro en el sistema bancario tradicional.

Sus conexiones no tenían fronteras: se le vincula con la peligrosa ‘Ndrangheta italiana, la Mocromaffia de Países Bajos y poderosos carteles mexicanos, utilizando aplicaciones de mensajería con encriptación militar como Sky ECC.

Durante las audiencias ante un juez de garantías en Medellín, se reveló que al capturado se le incautaron relojes Rolex, cadenas de oro y documentos clave que detallan sus operaciones financieras.

A pesar de que en 2023 había recuperado la libertad en un proceso polémico, esta nueva ofensiva antimafia se sustenta en evidencias trasladadas recientemente por autoridades de Europa.

Ahora, alias ‘Medio Labio’ enfrenta cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, mientras la justicia investiga si su red de contactos aún permea sectores estratégicos de la economía regional.

