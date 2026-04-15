Resumen: Tormenta y lluvias intensas afectan Medellín y el Valle de Aburrá, con alerta en la quebrada La Presidenta y monitoreo de autoridades.

¡Alerta por tormenta! Medellín enfrenta lluvia fuerte y riesgo de desbordamiento de la quebrada La Presidenta

Durante la tarde de este miércoles 15 de abril, una tormenta de alta intensidad se registró en varios sectores del Valle de Aburrá, generando alertas por posibles emergencias asociadas a las condiciones climáticas.

De acuerdo con los reportes más recientes, las precipitaciones más fuertes se concentran en zonas del sur y noroccidente de Medellín, así como en áreas de Itagüí y el occidente de Bello. En contraste, en Envigado se han presentado lluvias de menor intensidad.

Las autoridades locales informaron que este episodio de tormenta eléctrica podría extenderse por cerca de 40 minutos adicionales, lo que mantiene activos los protocolos de monitoreo y atención de riesgos.

Desde la alcaldía se indicó que los equipos del DAGRD Medellín y el cuerpo de Bomberos Medellín permanecen desplegados en distintos puntos estratégicos para responder a cualquier eventualidad.

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Uno de los focos de preocupación se concentra en la quebrada La Presidenta, la cual presenta un incremento considerable en su caudal, alcanzando un nivel de alerta alto. Esta situación ha llevado a las autoridades a recomendar precaución a quienes transitan por sectores cercanos, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones.

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Adicionalmente, se sugirió evitar la circulación por la glorieta de Monterrey, debido a posibles afectaciones en la movilidad y acumulación de agua en la vía. Como medida preventiva, se invita a la ciudadanía a optar por rutas alternas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

‼️A esta hora se registra tormenta eléctrica en Medellín.

Estamos atentos con el equipo de @DAGRDMedellin y #BomberosMedellín.

Cualquier emergencia por favor reporten en la línea 123.

En este momento la quebrada La Presidente se encuentra en nivel rojo.

Tomar vías alternas a… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 15, 2026



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