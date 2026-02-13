Resumen: Una discusión terminó en tragedia en Manrique. Meses después, las autoridades capturaron al presunto responsable.

Riña en Manrique terminó en tragedia; presunto homicida fue capturado en el centro

Una riña se registró el pasado mes de enero de 2025 en el barrio Manrique La Honda, la cual dejó a una persona sin vida. Recientemente, las autoridades capturaron al presunto responsable.

En un reciente operativo articulado entre la Alcaldía de Medellín, unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en la comuna La Candelaria un hombre requerido por orden judicial por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2025 en medio de un episodio de intolerancia social. En ese momento, el señalado agresor habría atacado a la víctima con un arma cortopunzante, causándole heridas fatales que provocaron su muerte en el sitio.

Las autoridades indicaron que el capturado tiene antecedentes judiciales relacionados con homicidio y tentativa de homicidio, lo que agravaría su situación jurídica.

Tras su detención, el implicado fue dejado a disposición de la Fiscalía para avanzar en la audiencia de imputación de cargos y en la solicitud de medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías.

Con este procedimiento, ya serían 13 las personas capturadas por el delito de homicidio en lo corrido de 2026 en Medellín, en el marco de las acciones institucionales orientadas a prevenir y judicializar este tipo de conductas que afectan la convivencia y la seguridad en la ciudad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a resolver los conflictos por vías pacíficas y a denunciar cualquier hecho que altere el orden público.

