Capturan en Kennedy a dos presuntos asaltantes de locales que cargaban con armas y droga

Dos hombres fueron capturados en flagrancia en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, durante un operativo de control adelantado por la Policía en el barrio Llano Grande. Los sujetos son señalados de estar involucrados en el hurto a establecimientos comerciales y en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la detención se produjo luego de que los uniformados notaran una actitud nerviosa y evasiva por parte de los dos hombres, lo que motivó un procedimiento de registro. Durante la inspección, les fue hallado un arma de fuego tipo revólver, varias municiones y aproximadamente 500 gramos de sustancias estupefacientes.

Tras la captura, las autoridades establecieron que los detenidos, de nacionalidad extranjera, presuntamente harían parte de un grupo delincuencial dedicado a la comercialización de drogas y al hurto de establecimientos comerciales en diferentes sectores de la ciudad. Según las investigaciones preliminares, estarían relacionados con el robo a una ferretería ocurrido el pasado 16 de enero de 2026 en el sector de Caldas.

Los capturados deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tanto los detenidos como el arma, las municiones y la droga incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

Entre tanto, la Policía continúa con las labores investigativas para identificar y capturar a otros presuntos integrantes de la estructura criminal, que al parecer operaba en grupos de hasta diez personas y se dedicaba al robo sistemático de locales comerciales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo o información relevante a través de la línea 123, con el fin de fortalecer las acciones contra el crimen en la capital.